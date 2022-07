3 Einzigartig ist die Gartenausstellung, in der man Terrassenplatten im Original auf 1000 Quadratmeter anschauen kann und nicht nur im Rahmen einer kleinen Musterausstellung. Auf dem Bild zu sehen sind (von links) Geschäftsführer Marc Jäckle und die Mitarbeiter Drago Terzic, Sebastian Ziegner und Manuel Holzinger. Foto: Bantle

Eine feste Größe nicht nur im Niedereschacher Gewerbegebiet, sondern auf dem Baustoffsektor in der gesamten Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ist die Jäckle & Flaig Firmengruppe mit Gesellschafter Klaus Jäckle und den beiden Geschäftsführern Sven-Mark Glatz und Marc Jäckle an der Spitze.















Niedereschach - Auch in den aktuell schwierigen Zeiten mit Lieferengpässen, Lieferverzögerungen und teils weltweit gestörten Lieferketten, kann sich die überaus erfolgreich an insgesamt fünf Standorten agierende Firmengruppe, auf ihr starkes, kompetentes Partnernetzwerk mit Rang und Namen verlassen.

"Flexibilität und Zuverlässigkeit ist uns ganz wichtig und ein Markenzeichen von Jäckle & Flaig", betont Klaus Jäckle im Gespräch mit unserer Redaktion. Stolz fügt Jäckle hinzu, dass dies alles nur dank des vorhandenen fachkundigen und motivierten Personals möglich ist. "Wir haben hier eine Klasse-Mannschaft", lobt Jäckle die rund 70 Mitarbeiter an insgesamt fünf Standorten in Niedereschach, Frittlingen, Triberg, VS-Schwenningen (Stegmaier) und Gutach (Wöhrle).

Netzwerkpartner unterstützen Firmengruppe mit Know-how

Zur Zuverlässigkeit und Flexibilität trage auch der große Fuhrpark, zu dem einige Kran-Sattelzüge gehören, bei. Im Zuge der aktuellen Lieferengpässe habe die Firmengruppe durch die Anmietung verschiedener Lagerräume seine Lagerkapazitäten und damit verbunden vorausschauend seine Lagerbestände verdoppelt um lieferfähig zu bleiben.

Auch das ist Teil der Strategie in den aktuell schwierigen Zeiten. Als Beispiele für aktuell schwer zu bekommende Baustoffartikel nennt Klaus Jäckle Dachziegel aus Ton oder auch Poroton-Mauersteine. Alles was mit Ton zu tun habe, sei um rund 20 Prozent teuer geworden. Er lobt in diesem Zusammenhang seine Netzwerkpartner, welche die Firmengruppe mit hochwertigen Produkten und Know-how unterstützen und es so ermöglichen, dass die Firmengruppe immer "am Ball" bleiben könne. "Wir verstehen uns seit jeher nicht nur als reine Baustofflieferanten, sondern als echte Partner für Handwerker, Bauherren und Bauunternehmer, Garten- und Landschaftsbauer, Eigenheimbesitzer und alle, die Freude am Bauen und an der Gartengestaltung haben", betont Jäckle.

Info: Das Unternehmen

Eine bereits über 30 Jahre alte Geschichte schreibt die Firmengruppe, die mit Klaus Jäckle und Hermann Flaig 1991 im Niedereschacher Gewerbegebiet auf 5000 Quadratmetern startete. In dem innovativen, regionalen Unternehmen hat sich seit der Gründung 1991 viel getan. Die Firmengruppe hat sich zum Baustoff-Fachhandel für Handwerksprofis und ambitionierte Heimwerker entwickelt und bietet alles rund ums Bauen, angefangen vom Innenausbau oder Umbau, Trockenbau, Dachausbau, Dämmung, Hoch- & Tiefbau bis hin zum Gartenbau. Neben allen benötigten Baustoffen wie Ziegel, Zement, Rohre, Bodenbeläge, Fenster, Dachfenster, Dachziegel, Holz, Blech und vielem mehr bietet Jäckle & Flaig eine riesige Auswahl an Werkzeugen und Maschinen für die Baustelle.