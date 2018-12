Anzeige Intensive Jugendarbeit belohnt

Da beim Ringen bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt, hätte die KSV-Staffel noch dreimal verlieren müssen, um den Titel noch zu verspielen. Dem war aber nicht so, denn mit dem 28:4-Erfolg in Möckmühl wurden alle Zweifel am Gewinn der Meisterschaft ausgeräumt, und tags darauf fand die Feier statt. Beim Kampf in Tuttlingen konnten KSV-Trainer Ingo Schmid und Vorstand Stefan Trik den Meisterwimpel in Empfang nehmen und da auch der letzte Kampf in Obereisesheim gewonnen wurde, blieb der KSV Winzeln in allen 16 Kämpfen siegreich.