Paare, die gerade mitten in der Hochzeitsplanung stecken, können sich auf der „TRAU“ Hochzeitsmesse in Schwenningen vielfältige Inspirationen holen. Vor Ort sind über 110 Dienstleister aus knapp 40 hochzeitsnahen Branchen. Auch der Austausch mit anderen Paaren ist bei den Besuchern beliebt.

Die „TRAU“ Hochzeitsmesse öffnet am Samstag, 25. Januar, und am Sonntag, 26. Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr ihre Türen für die Besucher.

Auf dem Schwenninger Messegelände warten über 110 Dienstleister aus beinahe 40 hochzeitsnahen Branchen. Inspirationen gibt es nicht nur für die Kleid- und Anzug-Wahl, sondern auch für Accessoires und Trauringe.

Auch Musiker, Fotografen und Floristen sind vor Ort, so dass bei Bedarf auch direkt ein Kontakt hergestellt werden kann.

Alles für den großen Tag: Präsentationen und mehr

Auf der großen „TRAU“ Bühne werden für die Besucher die neusten Trends in der Braut- und Bräutigam-Mode präsentiert. Die Vorstellungen sind an beiden Messe-Tagen und finden jeweils um 11.30, 13.30 und 15.30 Uhr statt. An beiden Tage ist zudem für die Besucher eine Kinderbetreuung geboten.

Die neusten Trends für Braut und Bräutigam gibt es auf der „TRAU“ Bühne. Foto: Marcus Uecker/MARCUS UECKER

So können die Eltern in aller Ruhe die Ausstellerstände begutachten, während die Kleinen mit Spiel und Spaß beschäftigt sind. Mit ein bisschen Glück gibt es für Paare, die gerade in der Planung für ihren großen Tag stecken, auch die Chance, das Hochzeitsbudget aufzustocken. Am Trauring-Turm sind bei einem Gewinnspiel stolze 66 666 Euro zu gewinnen.

Vorstellungen finden um11.30, 13:30 und 15.30 Uhr statt. Foto: Marcus Uecker/MARCUS UECKER

Viele Paar stellen bei der Hochzeitsplanung inzwischen immer mehr das individuelle Erlebnis der Hochzeitsgäste in den Vordergrund und auch die Tischgestaltung wird immer kreativer. Bei den Dekorations- und Designelementen ist in der kommenden Hochzeitssaison Lila die absolute Trendfarbe.

Messe bietet auch die Möglichkeit zum Austausch

Viele Paare nutzen den Rahmen der Hochzeitsmesse auch, um sich mit anderen Paaren, die in ihrer Planung vielleicht schon weiter sind, auszutauschen. Hier wurden in den vergangenen Jahren schon viele Kontakte geknüpft.

Der Eintritt kostet 6 Euro pro Person. Auch ein Wochenendticket für beide Tage gibt es für 10 Euro. Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt. Tickets gibt es sowohl im Vorverkauf als auch an der Tageskasse vor Ort.