Anzeige Insgesamt gibt’s 309 Sitzplätze

In einem Team beschäftigten sich Planer und Bauherr mit Vertretern der Genehmigungsbehörden so lange mit der schwierigen Aufgabe, bis ein schlüssiges Konzept vorgelegt werden konnte. Es berücksichtigt sowohl die Belange der landschaftlichen Einbindung, des Naturschutzes und der Gestaltung als auch die Belange der Funktionalität, Ökologie und Wirtschaftlichkeit. Um eine möglichst optimale bauliche und gestalterische Lösung zu erreichen, wurde sogar in Kauf genommen, kurz nach Beginn der Erdarbeiten den Bau vorübergehend einzustellen, um aufgrund neuer Erkenntnisse erneut am planerischen Konzept feilen zu können. Wichtig war den am Projekt Beteiligten der Erhalt der Grünhütte als touristische Einrichtung in dem großen Waldgebiet zwischen Kaltenbronn und Bad Wildbad.