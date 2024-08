Anzeige: Innovative Neuheit beim Sehzentrum Optikmal

Neuheiten, die ungewöhnlich sind, den Kunden Mehrwert bringen und trotzdem noch erschwinglich sind: Das Sortiment im Sehzentrum Optikmal ist einzigartig und handverlesen. Dafür sorgt Augenoptikermeister und Optometrist Ulrich Schaffert höchstpersönlich. Erst vor kurzem ist ihm eine clevere und durchdacht konzipierte Innovation in Sachen Sportbrille aufgefallen, die er sofort in seinen Laden in der Nagolder Innenstadt holte.

Die Rede ist von den Sport-Sonnenbrillen aus dem Hause react. Die Schweizer Marke besticht nicht nur mit einem funktionalen Design und Tönung für jede Outdoor-Sportart. Das Besondere ist die unvergleichliche Schnelligkeit, mit welcher sich die Gläser den Lichtverhältnissen anpassen können. Brillenträger merken keinen Unterschied zwischen drinnen und draußen, zwischen Sonne und Schatten. Die Gläser reagieren derart schnell auf Veränderungen, dass es das menschliche Auge gar nicht wahrnimmt - nämlich im Bruchteil einer Sekunde.

Das Ergebnis: Durchgängig gleiche, angenehme Lichtverhältnisse. Keine Verzögerung, bis die Gläser abdunkeln oder wieder aufhellen, ein nahtloser Wechsel zwischen drei Tönungsstärken und dadurch stets optimale Sicht. Egal, ob man mit dem Mountainbike abwechselnd durch schattige Wälder und über sonnige Pisten fährt, auf Ski durch den Schnee die Sonne spiegelnden Schnee gleitet oder nach einer anstrengenden Wander-Etappe in der Berghütte einkehrt.

Lesen Sie auch

Wieso die Brillen von react so außergewöhnlich reaktionsschnell sind? "Das menschliche Auge passt sich wechselnden Lichtverhältnissen sehr langsam an und ist empfindlich gegenüber den gefährlichen UV-Strahlen der Sonne", schreibt der Hersteller auf seiner Internetseite. "Unsere Brillengläser schaffen in beidenFällenAbhilfe. Dank unserer ShadeTronic®-Technologie, welche Solarzellen, Flüssigkristalle und Niedrigstromelektronik verbindet, tönen und enttönen sich Ihre Brillengläser im Nu. Sie sind auch polarisiert und verfügen über UV 400-Schutz."

In wenigen Sätzen fasst react damit zusammen, was Ulrich Schaffert von den Sportbrillen mit klarem, kantigem Design überzeugt hat: Sie liefern einen deutlichen Mehrwert, was die Funktionsfähigkeit, den Komfort und den Schutz der Augen angeht. Im Sehzentrum Optikmal gibt es derzeit zwei Modelle zum Anschauen und Testen. Auf den ersten Blick ist ihre innovative Technik kaum zu sehen. Direkt unter dem oberen Rand des leichten Rahmens, oberhalb der Nasenaussparung, lassen lediglich kleine Quadrate, die in die Brille eingelassen und vollkommen eben mit dem Material sind, vermuten, dass hier etwas anders sind.

Diese Kästchen sind die integrierten Solarzellen, welche die Flüssigkristalle in den react-Brillen mit Strom versorgen. Dadurch dunkeln die Gläser 300 Mal schneller ab als herkömmliche, phototrope Brillengläser. Heller werden sie sogar 1.200 Mal schneller. In einer Zehntelsekunde kann die Brille dunkler oder heller werden. Diese automatische Anpassung in Echtzeit macht einen Brillenwechsel überflüssig. react baut für seine Brillengläser und Fassungen auf Schweizer Präzisionsarbeit und Qualitätskontrolle. Beim Design bleibt die Linie klar und an der Funktion ausgerichtet, Voll- und Halbrandbrillen sind erhältlich, in Allrounder- oder Skibrillen-Ausführung.

Zurecht schreibt sich der Hersteller damit einen Satz auf die Fahnen, den Ulrich Schaffert nur unterschreiben kann: Diese Brillen sind so schnell, leicht und anpassungsfähig, dass man ganz vergessen wird, dass man sie trägt.

übrigens: Auch an Kunden mit Sehschwäche hat react gedacht. Die getönten Gläser an sich haben keine Stärke, doch kann ein einfacher Klipp mit zusätzlichen, kleineren und unauffälligen Gläsern eingesetzt werden, der auf die individuellen Bedürfnisse jedes Auges abgestimmt werden kann.

Autor und Fotos: Jacqueline Geisel