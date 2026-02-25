Anzeige: Innovative Energie

1 Für den Geschäftsführer der Energie Althengstett Simon Rittig (links) gibt es vom GHV-Vorsitzenden Martin Delago ein kleines Präsent zur Begrüßung als neues Mitglied. Foto: Jeanette Tröger Der GHV-Vorsitzende Martin Delago konnte jüngst ein innovatives neues Mitglied aus dem Energiesektor willkommen heißen.







Die Energie Althengstett ist der kommunale Energieversorger für die rund 8000 Einwohner große Gemeinde. Die Kooperation zwischen der Gemeinde Althengstett (51 Prozent Beteiligung) und der Energie Calw GmbH – ENCW (49 Prozent Beteiligung) gestaltet die Energiezukunft vor Ort aktiv mit. Als Ziel gibt Energie Althengstett eine zuverlässige und faire Versorgung sowie innovative Energielösungen aus, das Augenmerk liegt auf dem Vertrieb von Strom und Gas, dem Ausbau von Photovoltaik-Anlagen und E-Mobilität sowie weiterer nachhaltiger Projekte. Damit leistet Energie Althengstett einen wichtigen Beitrag zur regionalen Energiewende – für Haushalte, Gewerbe und Industrie. Die Gewinne der Gesellschaft fließen direkt zurück in die Gemeinde und kommen so allen Bürgerinnen und Bürgern zugute.