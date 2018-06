Anzeige Innovativ aus Tradition

Doch nicht nur die Innovationskraft ist Teil der Firmenphilosophie. "Wir sind der freundliche Optiker in Ihrer Nähe – und das seit 125 Jahren", sagt Wolfgang Pupke, der das Familienunternehmen in fünfter Generation führt. "Unsere Kunden schätzen den Service, die gute Beratung und das Lächeln unserer Mitarbeiter", weiß der Geschäftsführer um seine Pfründe.

Der Ururenkel hat die gleiche Leidenschaft, die schon der Firmengründer hatte. "Weil wir Brillen lieben, bekommen die Kunden bei uns alles, was zur neuen Lieblingsbrille gehört: perfekte Sicht, spannende Designs, tolle Verarbeitung, hohen Tragekomfort und ein tolles Preis-Leistungsverhältnis", betont Wolfgang Pupke.

1893, im Geburtsjahr des VfB Stuttgart, eröffnete Ludwig Metzger in Tübingen das erste Fachgeschäft für Augenoptik und Feinmechanik. "Die Brille, so wie wir sie heute kennen, war gerade erst erfunden", erzählt Pupke. Die optischen Geräte wurden noch mit Fußpedalen angetrieben, Metzger setzte aber schnell auf neue Techniken­. "Innovationen gehören bei uns zur Firmenphilosophie", so der Geschäftsführer.