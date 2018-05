Anzeige Innenstadt lockt Besucher an

Das Autohaus Südstern-Bölle wird am 6. Mai elf Fahrzeuge präsentieren: eine neue A-Klasse, einen neuen CLS-Wagen, ein C-Klasse-Cabrio, einen SLC, einen GLC, ein E-Klasse T-Modell, einen Smart, eine V-Klasse, eine X-Klasse und zwei Citan-Wagen. Mit mehreren Mitarbeitern wird das Autohaus vor dem Herrenhaus Schmoll seine neuen Wagen präsentieren. Das Autohaus Erndle (Mitsubishi Motors) wird vor dem Café Hengstler acht neue Modelle präsentieren: einen SpaceStar, einen ASX, einen EclipseCross, einen Outlander, einen Outlander Plug in Hybrid, einen Pick-Up L 200 mit Dachzelt und einen Pajero. Auch hier werden die beiden Geschäftsführer Jürgen und Roland Erndle vor Ort sein, um die Interessierten zu beraten.

Auch im Industriegebiet in Allmendshofen (Richtung Hüfingen) gibt es etliche Händler, die sich an der 19. Auflage des verkaufsoffenen Sonntages gerne beteiligen. So können sich Kunden in aller Ruhe im Bauhaus, im Real-Einkaufszentrum, bei Robin Hood oder im Einrichtungshaus "Hammer" in der Bregstraße 32 beraten lassen; und Marktleiter Ralf Majer lädt gerne in das große Geschäft ein: So wird das Wochenende noch schöner: ausschlafen, gemütlich frühstücken und dann entspannt eine Shopping-Tour im Hammer-Fachmarkt Donaueschingen unternehmen.

Von 13 bis 17 Uhr erwarten die Mitbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kunden mit einem der größten Sortimente im Segment der Raumgestaltung. Auf alle Maßanfertigungen für innenliegenden Sonnenschutz der Marken MHZ, Ifasol, Alugard und Teba versüßen 20 Prozent Rabatt den Einkaufsbummel.