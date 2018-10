Anzeige Innenstadt erstrahlt in leuchtenden Farben

Die drei Stadttore werden in den Farben der Zifferblätter ihrer Uhren von unten angestrahlt - das Bickentor rot, das Obere Tor grün und das Riettor blau. Um das Farbenmeer ungehinderter über die historischen Steine fluten zu lassen, wird die Straßenbeleuchtung in unmittelbarer Nähe der Tore dafür ausgeschaltet. Die Bewohner der Innenstadt fanden Flyer in ihren Briefkästen, auf denen sie gebeten werden, Kerzen in ihre Fenster zu stellen. "Das hat bisher immer bestens geklappt", sagt Rainer Böck und setzt auch diesmal wieder auf die Mitwirkung der Bürger.

In der Bicken-, der Niederen und der Oberen Straße haben Rainer Böck und Hans Hügel die nach oben strahlenden Straßenleuchten in den vergangenen Tagen mit selbstgebastelten Abdeckungen – in Scheiben gesägte Abflussrohre mit bunter Spezialfolie beklebt – versehen, damit sie buntes Licht abgeben. Dem optischen Genuss der Lichternacht steht also nichts mehr im Wege.