Anzeige: Infrastruktur: Neuer Markt auf dem Lindenhof in Oberndorf

1 Auf dem Lindenhof in Oberndorf eröffnet jetzt ein Rossmann-Markt und direkt daneben (rechts) eine Filiale der Bäckerei Sehne mit Café. Am Samstag, 9. November, gehts los. Gut zu erkennen sind auf unserem Foto die Solarzellen auf dem Dach des Markts. Rossmann und die Bäckerei sind damit rein rechnerisch energieautark. Foto: /Laye

Der Oberndorfer Lindenhof hat ab Samstag, 9. November, ein weiteres wichtiges Stück Infrastruktur. Für 2,95 Millionen Euro hat die Laye GmbH aus Sulz dort einen Rossmann-Markt und die Bäckerei Sehne geschaffen.









Zur Lebensqualität im ländlichen Raum gehört für die Bürgerinnen und Bürger auch stets die Möglichkeit, sich ortsnah und unkompliziert mit Waren des täglichen Bedarfs versorgen zu können. Auf dem Lindenhof in Oberndorf gibts ab Samstag, 9. November, in unmittelbarer Nähe des Motels und der WABE-Kindertagesstätte in einem nagelneuen Markt eine große Auswahl an Drogerieartikeln sowie direkt nebenan in einer Bäckerei und einem Café täglich frische Backwaren.