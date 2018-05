Anzeige Infos rund um die Ausbildung

Mit 40 Ausstellern in diesem Jahr gibt es wieder eine kleine Steigerung. Aus Anlass des kleinen Jubiläums der zehnten Bildungsmesse wurde das Programm etwas ergänzt. Außerdem ist die Ausstellung sogar bis 16 Uhr geöffnet.

In den Räumen des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule wird damit am Samstag, 5. Mai, wieder umfassend über die Möglichkeiten der Berufsausbildung in Furtwangen und Umgebung informiert. Ein großer Teil der Aussteller ist von Anfang an jedes Jahr dabei gewesen. Stark vertreten ist auch wieder die Industrie. Viele der Industriebetriebe bieten dabei gleich mehrere Ausbildungsberufe an. Dazu kommen aber eine ganze Reihe weiterer Betriebe aus Handwerk, Dienstleistung oder auch die Polizei.

Nicht zuletzt ist es für die Besucher von besonderer Bedeutung, dass bei den meisten Informationsständen als erste Ansprechpartner für die Schüler Auszubildende der jeweiligen Betriebe anwesend sind. Die Schüler können also hier in einem Gespräch authentische Informationen über die Ausbildung erhalten. Gleichzeitig stehen aber auch Ausbilder und andere Verantwortliche der Firmen bereit, um beispielsweise den Eltern wichtige Informationen zu Bewerbung oder Berufsbild zu geben.