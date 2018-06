Anzeige Informieren und durchstarten

Das Polizeipräsidium Tuttlingen oder das Karrierebüro der Bundeswehr sind mit ihren interessanten Angeboten ebenfalls vertreten. Auch die Berufsfachschule der Altenpflege Geisingen und die Gewerblichen Schulen aus Donaueschingen sind präsent.

Weichen für spätere Zusammenarbeit Über 50 Berufsbilder werden bei der Messe "Berufe live" präsentiert. Bei dieser beispielhaften Messe profitieren beide Seiten. Die Schüler können sich über Ausbildung und Berufsinhalte informieren und lernen einen potentiellen Arbeitgeber kennen. Die Unternehmen können erste Kontakte herstellen und sich ein Bild von geeigneten Bewerbern machen.

Sich früh zusammenzufinden gilt als Erfolgsrezept, und die Betriebe können mit möglichen Nachwuchskräften in persönlichen Gesprächen direkt in Kontakt treten. "Diese Kontakte sind für beide Seiten sehr wichtig, und hier werden die ersten Weichen für eine spätere Zusammenarbeit gestellt", unterstreichen Schulleiter Sven Schuh und Konrektorin Laila Siebel die hohe Wertigkeit dieses Austausches. Professionelle Stände Die modernen Stände der verschiedenen Teilnehmer wurden in den vergangenen Jahren immer mehr aufgewertet und das Ambiente immer professioneller. In dem integrierten Elternforum fand am 13. Juni bereits ein erster Austausch der Eltern und einiger Firmen statt. In direkten Vorgesprächen wird ein wertvoller Dialog darüber geführt, wie eine Ausbildung abläuft.

Service Unterstützt von ihren Eltern bieten die Schüler der achten Klasse während der Veranstaltung auch kleinere Speisen und Getränke an.

Der Besuch von "Berufe live" ist für alle betroffenen Schüler Pflicht und es darf nicht "geschwänzt" werden, betont die Schulleitung.

Die vielseitige Veranstaltung bietet nicht nur für abgehende Werkrealschüler fundierte Informationen, sondern auch für Späteinsteiger oder Interessenten, die eine berufliche Veränderung suchen.

