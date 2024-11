Ein solider Betrieb mit technisch hochwertiger Ausstattung und einem starken Team überzeugt seit Jahren im Treppenbau. Egal ob traditionell oder klassisch, extravagant oder puristisch, modern oder zeitlos.

Von klassisch-clever bis findig-modern

Passend für jedes Treppenloch und den Wünschen der Kunden bietet „Herzog Treppen und Holzbau“ Lösungen an, um Etagen optimal zu verbinden; und das meist schnell und staubarm, da die meisten Teile in der gut eingerichteten Werkstatt vorgefertigt werden. Bei Neubauten wird die Treppe gerne mitten im Wohnraum integriert, wodurch sie den Charakter eines Möbelstücks bekommt. Oftmals schließt sich im oberen Stockwerk eine Galerie an, die eine offene und luftige Atmosphäre schafft, die wiederum ein Gefühl von Freiraum vermittelt. Der Fachmann setzt verschiedene Holzarten von Buche, Eiche, Birke, Kirschbaum und Nussbaum ein.

Passende Unikate für jeden Geldbeutel

In Hauseingangsbereichen ist eine Treppe mit Graniteinlagen nicht nur schick, sondern auch praktisch, da sie robust ist. Über Podeste können die Einlagen elegant verlegt weiterlaufen und werden sogar oft bis in den Wohnbereich eingesetzt. Die Einlagen werden in Stil und Farbe auf die angrenzenden Bodenbeläge abgestimmt, wodurch ein harmonisches Gesamtbild entsteht. Die Treppen werden individuell entworfen und angepasst – fernab von industriell gefertigter Massenware und dennoch überraschend erschwinglich. Eine ideale Möglichkeit für eigentlich robuste, aber abgelaufene Stiegen bietet die Treppenrenovierung. Die alte Treppe bleibt eingebaut, bekommt aber eine „Schale“ übergestülpt. So können durchaus Teile der Treppe, zum Beispiel die Wangen oder das Geländer, erhalten bleiben.

„Sei dabei – Unsere Kunden zu begeistern“

Passion, Freude am Handwerk, Kreativität und das besondere Auge für Ästhetik zeichnen den Betrieb aus. Zur Ergänzung des Teams wird ein Zimmerer oder Schreiner gesucht.

Weitere Informationen gibt es unter www.herzog-treppen.de.