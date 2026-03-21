Anzeige: Individuelle Gartenprojekte leicht gemacht

1 Deskaj bietet Gartenbaustoffe, Gartenaccessoires und Baumarktartikel. Foto: Deskaj Deskaj eröffnet erweiterten Fachhandel für Gartenbaustoffe verkehrsgünstig gelegen im Industriegebiet Würzbacher Kreuz in Oberreichenbach.







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Mit der Eröffnung seines erweiterten Fachhandels für Gartenbaustoffe stärkt das Unternehmen Deskaj seine Rolle als regionaler Ansprechpartner für Garten- und Landschaftsbauprojekte. Dort finden sowohl professionelle Garten- und Landschaftsbauunternehmen als auch engagierte Heimwerker eine umfassende Auswahl an Materialien und Zubehör – ohne lange Wege durchs Tal. Herzstück des Standorts ist die über 200 Quadratmeter große Ausstellungsfläche, die einen strukturierten Überblick über hochwertige und überwiegend regionale Gartenbaustoffe bietet. Darüber hinaus erweitert die Firma Deskaj ihren Standort gezielt, um noch mehr Material direkt vor Ort zu lagern. So können Kundinnen und Kunden alles bequem direkt einkaufen und ihre gewünschten Produkte sofort mitnehmen – ganz ohne lange Wartezeiten oder zusätzliche Wege. Eine besondere Stärke des Fachhandels ist die persönliche Beratung. Kundinnen und Kunden profitieren direkt von der 15-jährigen Praxiserfahrung des Deskaj-Teams und erhalten konkrete, praxisnahe Empfehlungen für ihre individuellen Gartenprojekte. Das Sortiment umfasst unter anderem Platten, Pflaster, Einfassungen, Mauersteine, Sackwaren sowie Schüttgüter, die flexibel geliefert oder bequem selbst abgeholt werden können. Mit dem neu eingerichteten Shop erweitert Deskaj sein Angebot zusätzlich um ein sorgfältig ausgewähltes Baumarkt-Sortiment. Hier finden Kundinnen und Kunden alles vom kleinsten Spax über Handwerkzeuge bis hin zu Gartenaccessoires, Reinigungsprodukten, Dekoartikeln und praktischem Bedarf für den täglichen Einsatz rund um Haus und Garten. Für anspruchsvollere Bauabschnitte steht das erfahrene Team auch bei der Planung und Ausführung von Teilprojekten zur Verfügung. Angebote enthalten stets sowohl die Arbeitsleistung als auch das benötigte Material – transparent und zuverlässig. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz – von der kompetenten Beratung über die Materialauswahl bis hin zur stressfreien Lieferung – unterstreicht Hof- und Gartengestaltung Deskaj seine Position als verlässlicher Partner für Gartenbauprojekte in der Region. Am Samstag, 28. März, lädt Deskaj zur offiziellen Saisoneröffnung ein. An diesem Tag erhalten Kundinnen und Kunden zehn Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. Mit dieser Aktion feiert das Unternehmen den Start in die Gartensaison und präsentiert gleichzeitig sein erweitertes Angebot.