Die Schwarzwaldbahn-Tage locken große und kleine Dampflok-Fans an den Triberger Bahnhof. Neben der Lok-Parade gibt es moderierte Zugfahrten.

Am Samstag, 21.09., und Sonntag, 22.09., finden in Triberg zum vierten Mal die Schwarzwaldbahn-Tage statt.

Das Zentrum und Herz der Veranstaltung ist der Triberger Bahnhof. Am Bahnhofsvorplatz wartet auch direkt eines der Highlights auf die Besucher: Eine historische Dampflok der Baureihe 50.

In Zusammenarbeit mit den Eisenbahnfreunden Zollernbahn e. V. fahren mehrere Dampfsonderzüge nach St. Georgen und wieder zurück. Auf Gleis 3 werden nicht nur aktuelle Lokomotiven zur Schau gestellt, sondern auch historische Modelle, die von innen besichtigt werden dürfen.

Sogar an einer Führerstandsmitfahrt können Interessierte teilnehmen und die Schwarzwaldbahn aus der Sicht eines Lokführers erleben. Im Bahnhof selbst ist im Rahmen einer Schwarzwaldbahn-Ausstellung ein kleines Kino eingerichtet, in dem ohne Unterbrechung Führerstandsmitfahrten auf der Schwarzwaldbahn und weitere interessante Bahn-Präsentationen zu sehen sind.

Den Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad entdecken

Der Triberger Bahnhof ist außerdem Ausgangspunkt für den Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad. Bei dieser Tour können die Besucher auf einer reizvollen Panoramastrecke die ereignisreiche und spannende Geschichte der Schwarzwaldbahn mit ihren zahlreichen Tunnels und Kehrschleifen, die anhand anschaulicher Beispiele erzählt und lebendig veranschaulicht wird, erleben.

Der Erlebnispfad teilt sich in zwei Touren, die nach Belieben auch miteinander verbunden werden können.

Entlang des Weges gibt es 16 Verweilstationen mit originalem Bahnmaterial, die sich mit dem Bau und mit der Technik der Schwarzwaldbahn beschäftigen. Am Sonntag wird eine geführte Wanderung entlang des Erlebnispfades mit kompetenten Wander- und Bahn-Experten angeboten. Interessierte treffen sich zum Abmarsch um 11:30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz.

Auf die Miniatur-Dampfbahn freuen sich die kleinen Besucher. Foto: Stadtverwaltung

Für die Bewirtung sorgen die örtlichen Vereine und auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Die Stadt- und Kurkapelle Triberg lädt am Sonntag von 11 bis 13 Uhr zu einem Frühschoppenkonzert ein. Als besondere Attraktion für die kleinen Besucher wird auf dem Bahnhofsvorplatz eine Miniatur-Dampfbahn zum Mitfahren aufgebaut. Mit einem Ausstellungsstand erläutert das DB Notfallmanagement seine herausfordernde Arbeit. Die Schwarzwaldbahn-Tage finden am Samstag von 11 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr statt.

Fahrkarten für die Fahrten zwischen St. Georgen und Triberg können bei der Tourist-Info unter 07722/ 866 490 oder per E-Mail unter info@triberg.de erworben werden. Weitere Informationen zum Erlebnispfad gibt es unter www.schwarzwaldbahn-erlebnispfad.de.