Anzeige: In Oberschopfheim feiern die Narren mit vielen Veranstaltungen

Das Wochenende steht in Oberschopfheim ganz im Sinne der Fasent. Tausende Besucher werden zu den Umzügen erwartet. Auch in der Auberghalle ist einiges geplant.

Am Wochenende wird in Oberschopfheim die Fasent eröffnet. Das Dreigestirn aus Lohbachhexen, Stänglihocker und Fanfarenzug ist in Oberschopfheim legendär. Gemeinsam sorgen sie als eine der größten Zünfte in der Region regelmäßig bei Umzügen für ausgelassene Stimmung. Am kommenden Wochenende ist die Narrenzunft Gastgeber für insgesamt mehr als 80 Zünfte.

Am Samstag, 27. Januar und Sonntag, 28. Januar, soll Oberschopfheim närrisch auf den Kopf gestellt werden. Der sonst so beschauliche Ort wird zum „Narrendorf“ und damit Gastgeber für viele tausend Besucher. Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr: Die Narrenzunft Stänglihocker feiert ihr 66-jähriges Bestehen – mit zwei Umzügen.

Den Samstag eröffnet die Narrenzunft mit den befreundeten Zünften aus Großhohberg mit einem Sternmarsch zum Dreiangel. Dort wird kurz nach 18 Uhr der Narrenbaum gestellt.

Besondere Atmosphäre beim Nachtumzug

Den Startschuss für den Sternmarsch wird die Heckergruppe aus Offenburg geben. Gestellt wird der Narrenbaum von den Schelle-Hexe aus Hofweier.

Das „Narrendorf“ wird der Vorstand der Oberschopfheimer Narrenzunft Stänglihocker eröffnen. Eine ganz besondere Atmosphäre soll am Abend entstehen. Um 19.33 Uhr beginnt der Nachtumzug mit 25 Gruppen und Zünften. Fackeln werden mit ihrem Feuer Oberschopfheim erhellen und die Narren für allerlei Spaß und Gaudi sorgen. In der Meiersmattstraße wird der Umzug starten und an der Auberghalle enden. Schaurig-schöne Zünfte werden für närrischen Schabernack mit den Gästen sorgen.

Der Sonntag geht närrisch weiter

Gleich am Sonntag geht es weiter. Um 11.11 Uhr werden in Oberschopfheim die Narren im „Narrendorf“ begrüßt. Um 12 Uhr findet der traditionelle Zunftmeisterempfang im Pfarrsaal unterhalb der Kirche statt. Um 14.11 Uhr wird sich dann der große Jubiläumsumzug mit 56 gemeldeten Zünften – wieder von der Meiersmattstraße aus zur Auberghalle – auf den Weg machen. Zwar wird es bei diesem Umzug taghell sein, aber die Stimmung der teilnehmenden Narren dürfte dennoch grenzenlos sein. Im Anschluss ist selbstverständlich närrisches Treiben im Ort angesagt.

Buntes Programm in der Auberghalle

Außerdem erwartet die Gäste, neben den spektakulären Umzügen, an beiden Tagen ein abwechslungsreiches und buntes Programm in der Auberghalle mit Showtänzen, Guggemusik und vielen weiteren Überraschungen.

Oberschopfheim ist bestens vorbereitet auf das große Festwochenende. Nicht nur die 176 aktiven Mitglieder stehen fest an der Seite der Narrenzunft. Die Vereine vor Ort unterstützen die Narren mit kulinarischen Angeboten und tragen so zum Ambiente bei. Keiner macht in Oberschopfheim die Fasnacht nur für sich selbst. Alle setzen sich für den Spaß und die Freude in der gesamten närrischen Gemeinschaft ein. 66 Jahre Stänglihocker verweisen auch auf ein dichtes Beziehungsgeflecht zum Dorf.

Die Veranstalter sind sich also sicher: Einer ausgelassenen, fröhlichen und lustigen Narren-Party steht nichts im Weg.

Historisches

Die Geschichte der Stänglihocker geht auf das Jahr 1957 zurück. Damals trafen sich die Narren zur Gründungsversammlung. Dem Elferrat gehörten Mitglieder aus den bereits bestehenden örtlichen Vereinen an. 1968 kam die organisierte Fasent in Oberschopfheim etwas zum Erliegen, bis im Jahr 1976 von einem Neubeginn die Rede sein kann und seither ist im Ort die Fasent nicht nur wieder mit Leben gefüllt worden, sondern die Narrenzunft selbst ist stetig gewachsen. Beachtlich ist die hohe Anzahl an jungen Mitgliedern, die Verantwortung übernommen haben.