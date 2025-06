Rund zweieinhalb Jahre nachdem das Hotel Café Günter in Kniebis schließen musste, wurde die allseits beliebte „Dorfwirtschaft“ mit neuem Pächter als Restaurant Hotel Kniebis-Stuben wiedereröffnet.

Viele, mit denen der Investor Tobias Reich vor dem Kauf des leerstehenden Hotels mit Café gesprochen hatte, wünschten sich ihre „Dorfwirtschaft“ zurück, in die so mancher schon sein Leben lang eingekehrt ist.

Mit einer Milchbar mit Café und Fremdenzimmern fing einst alles an

Das Hotel Café Günter wurde einst als Milchbar und Café mit Fremdenzimmern in den 1950er Jahren von Robert Günter erbaut, in den folgenden Jahrzehnten mehrfach erweitert, und es wurde eifrig an- und umgebaut. Großzügig wurde aufgestockt, und es wurden Hotelzimmer eingerichtet. Später kamen eine moderne Backstube und ein Aufzugturm dazu.

Robert und Paula Günter sowie zuletzt ihr Sohn Manfred Günter hatten das Haus bis zur Schließung nach dem tragischen Tod von Manfred Günter geführt.

Investor von der Lage des Projekts an der Schwarzwaldhochstraße überzeugt

Der in Horb tätige Rechtsanwalt Tobias Reich, der bereits mehrere Gastronomie- und Hotelprojekte mit soliden Konzepten umgesetzt hat, wurde auf das von den Erben zum Verkauf stehende Haus aufmerksam. Tobias Reich prüfte Risiko und Rentabilität des Projekts und war am Ende von dessen Lage direkt an der Schwarzwaldhochstraße überzeugt.

Nachdem der Kauf durch Tobias Reich publik geworden war, haben sich bei ihm viele Menschen nach dem Hotel erkundigt und angefragt, ab wann Reservierungen möglich sind.

Der Stammtischbereich wurde erhalten. Foto: Reich

In den vergangenen sechs Monaten wurde das Haus, das jetzt den Namen Restaurant Hotel Kniebis-Stuben trägt, aufwendig renoviert. Sämtliche Hotelzimmer wurden komplett saniert. „Die Waldachtaler Firma Ziefle Koch baute schöne , neue Zimmer ein“, so Reich. Handwerksfirmen, mit denen der Investor bereits bei früheren Projekten zusammengearbeitet hat, brachten den Bau innerhalb kurzer Zeit optisch und technisch auf den neuesten Stand.

Einrichtung auf stilvolle Weise an aktuellen Zeitgeist angepasst

Das Restaurant verfügt nun über einen ebenerdig zugängigen, gemütlichen und einladenden Speisesaal. Neben dem im Schwarzwaldstil eingerichteten Gastraum lädt bei schönem Wetter eine große Außenterrasse mit Schwarzwaldblick ein.

Wesentliche Teile der Einrichtung ließen Investor Reich und seine SchwarzwaldProjekte GmbH ersetzen und auf stilvolle Weise an den aktuellen Zeitgeist anpassen. Der Gastraum hat trotz der umfangreichen Renovierung seinen bisherigen Charme, auch im Bereich des Stammtisches, behalten.

Im Untergeschoss lädt im Bereich der früheren Hotelbar ein Frühstücks- und Eventraum ein. Insgesamt 18 neue Hotelzimmer mit Bad, größtenteils mit Balkon, können Urlauber ab Anfang Juli reservieren.

Das Restaurant Hotel Kniebis-Stuben bietet seinen Gästen neben Doppelzimmern auch Übernachtungen im Einzel- oder im Dreibettzimmer an. Für Gruppen stehen außerdem Vierbettzimmer zur Verfügung.