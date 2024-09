Eröffnet wird das Stadtfest am Freitag, 6. September, offiziell um 20 Uhr von Oberbürgermeister Peter Rosenberger auf der Flößerwasen-Bühne. Schon zuvor geht es dort musikalisch ab 19 Uhr mit der Band „Feel“ (Classic Rock, Greatest Hits & Selected Specials).

Shoppen und Schlemmen am Sonntag

Die Horber Einzelhändler öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Viele Geschäfte bieten besondere Aktionen, Rabatte und Warenangebote.

Das Weingenussdorf lädt am Samstag und Sonntag auf dem Flößerwasen zum Verweilen und Genießen ein.

Kulinarisch und kulturell wird auch wieder beim Fest der Kulturen im Alten Freibad einiges geboten sein. So wird am Samstag ab 17 Uhr unter anderem der ukrainischer Chor Chervona Kalyna aus Münsingen auftreten. Weitere Highlights sind venezolanische Tänze mit Lennys, Michele Cristina & Aidelys Cortez, die »Babel Band« mit orientalischer Musik oder »Nostalgija« mit ihrer Balkan-Party.

Hingucker: US-Cars Foto: Jürgen (Archivfoto) Lück

Auch am Sonntag wird auf der Bühne viel los sein: Kinderchor Bildechingen, Zumba mit Liza Cortez, Geatano Borzi, Pop- und Volksmusik aus Italien, »Ayana« mit Bauchtanz und »Edeltattoo«. Auch für Kinder wird etwas geboten sein.

In der Schillerstraße wird Antikes angeboten

Antik- und Kunsthandwerkermärkte locken in der Schillerstraße (organisiert von „Binder-Märkte“) und auf der Inselspitze (organisiert von »Upcycling WohnArt« von Michael Lepple) am Samstag und Sonntag.

Der Tag des offenen Denkmals bietet am Sonntag Einblicke in die Liebfrauenkapelle und ins Stadtmuseum. Die Restauratorin Luise Schreiber-Knaus, der Steinmetzmeister Alexandre Aubry und der Architekt Timo Raible führen über den sonst nicht zugänglichen Dachraum der Kirche. Berichtet wird über die Baugeschichte, das angebaute ehemalige Franziskanerkloster und das denkmalgerechte Instandsetzungskonzept. Im Stadtmuseum ist die Ausstellung „Wilhelm Klink“ zu sehen.

Marcella Carin singt am Sonntag neben der Polizei. (Archivfoto) Foto: Jürgen Lück

Freunde von US-Cars kommen am Sonntag auf ihre Kosten.

Musik, Show und Aktionen – auch hier gibt es am Wochenende noch einiges zu genießen: Jürgen Sesterheim & Friends (Samstag, ab 16 Uhr), James Torto & Friends (Samstag, 19.30 Uhr), The Bangbags (Sonntag, 14 Uhr, alle auf dem Flößerwasen), Marcella Carin (Sonntag, 14 bis 17 Uhr, am Holzdeck neben der Polizei), Jonglage-Workshop für Jung und Alt (Sonntag, 14 bis 17 Uhr, in der Neckarstraße beim Parkhaus).

Auch Stocherkahnfahrten werden angeboten: Lichterfahrten, Samstag ab 20 Uhr, und Sammelfahrten Samstag (14 bis 18 Uhr) und Sonntag (12 bis 17.30 Uhr).