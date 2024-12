Anzeige: In Höchmössingen auch Stallweihnacht bei Egers

1 Weihnachten in Hochmüssingen Foto: /Hans Dieter Wagner

Besinnliche Weihnachten in Hochmössingen. An Heilig Abend, am Dienstag, 24. Dezember, beginnt um 15 Uhr die Stallweihnacht mit Krippenfeier im Stall von Familie Eger. Um 17 Uhr beginnt die Christmette in der Pfarrkirche St. Otmar mit dem Chor St. Otmar Voices. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, am Donnerstag, 26. Dezember, beginnt um 10.30 Uhr eine Eucharistiefeier mit dem Männergesangverein Hochmössingen. Eine weitere Eucharistiefeier ist am Sonntag, 29. Dezember, ab 10.30 Uhr geplant.