Anzeige In Dirndl und Lederhose

Alle Interessierten sind eingeladen, bei Leberkäs, Weißwurst und der obligatorischen Maß Bier – und gerne auch in Dirndl und Lederhosen – ein paar unbeschwerte Stunden mit viel Blasmusik zu verbringen. In der Weinlaube wird Wein kredenzt, am Süßwarenstand gibt es Lebkuchenherzen, und an der Schießbude kann ein jeder seine Treffsicherheit testen – ganz wie beim Vorbild auf der Münchner Theresienwiese.

Der Einlass beginnt am Samstagabend um 17.30 Uhr; der Eintritt kostet drei Euro. Der Musikverein Rosswangen unterhält die Gäste und umrahmt um 18 Uhr den Fassanstich durch Bürgermeister Markus Zeiser; ab 20 Uhr sorgt die Frohnstetter AH-Musik "Reißaus" für beste Festzeltstimmung. Auch Gaudi-Wettbewerbe, an denen Gruppen mit jeweils fünf Personen teilnehmen können, sind wieder geplant. Interessierte müssen sich im Vorfeld unter der Rufnummer 0162/ 6469575 oder per E-Mail an die Adresse mv-strassberg@gmx.de anmelden.

Ganz wichtig ist den Veranstaltern der Jugendschutz. Jugendliche unter 18 Jahren können aus dem Internet den "Party Pass" herunterladen; im übrigen gelten die Richtlinien des Jugendschutzgesetzes.