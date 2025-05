Die Gemeinde Fluorn-Winzeln hat rund 3,5 Millionen Euro in die Erweiterung und in den Umbau der Kindertagesstätte Winzeln investiert.

Mit dem Umbau und der Erweiterung der Kindertagesstätte Winzeln ist die Zahl der Betreuungsplätze von vorher 89 auf jetzt 113 Plätze gestiegen. Der Bedarf ist gegeben. Laut Kitaleiterin Carmen Dieterle ist die Kindertagesstätte Winzeln voll belegt.

Im Rahmen der Erweiterung wurden – unter anderem – räumliche Kapazitäten für eine zweite Krippengruppe geschaffen und für eine vierte Gruppe für Kindergartenkinder. Damit hat die Kindertagesstätte Winzeln jetzt sechs Gruppen.

Zwei große Teilprojekte

Laut Bürgermeister Rainer Betschner bestand der Umbau und die Erweiterung der Kita Winzeln aus zwei großen Teilprojekten; zum Ersten aus der Entkernung und der Neugestaltung des ehemaligen Schwesternhauses und zum Zweiten aus der Verbindung zwischen dem bisherigen Kitagebäude und dem umgebauten ehemaligen Schwesternhaus.

Das Kita-Team in die Planung eingebunden

Das Kitateam von Carmen Dieterle wurde in die Planung und in die Umsetzung mit eingebunden, denn das Ziel war, die Bedürfnisse der Kindertagesstätte weitgehend zu berücksichtigen. So ist das Raumkonzept zum Beispiel auf das Heranwachsen der Kinder abgestimmt. „Die Kinder erschließen sich ihre Kita-Welt von unten nach oben, von vorne nach hinten“, heißt es in der Projektbeschreibung. Das bedeutet, dass sich im Untergeschoss (nach der Verlegung des Eingangs eigentlich das neue Erdgeschoss) die beiden Krippengruppen befinden. „Die Kleinsten können noch nicht treppensteigen“, erklärt Carmen Dieterle. Daher ist der Krippenbereich komplett barrierefrei erreichbar. „Im Erdgeschoss Neubau befinden sich die Gruppenbereiche Gelb/Orange, die von den Minis und Midis bespielt werden, und in den Gruppenbereichen Blau und Grün im Altbau befinden sich die Mixis und Maxis“, so die Projektbeschreibung weiter.

Die Ganztagesküche und das Bistro nutzen alle Kinder gemeinsam.

Zwei Bewegungsbereiche

Sowohl in der Krippe als auch im Kindergarten gibt es ein „Atelier für kreative Köpfe“. Und da Bewegung ein Bedürfnis aller Kinder ist, gibt es zwei Bewegungsbereiche, den Krippengarten und in Zukunft auch interessant gestaltete Spielmöglichkeiten im Garten. Im neu gestalteten Garten entstehen Bereiche zum Klettern, Balancieren, Hangeln, Matschen, Verstecken und Fahren. Gedacht ist auch an genügend Freispielflächen und Schatten.

Augenmerk auf die Sprachentwicklung der Kinder

Die Kindertagesstätte Winzeln ist übrigens eine „Sprachkita“. Das heißt, man hat ein besonderes Auge und Ohr auf die Sprachentwicklung der Kinder. „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“, zitiert Anette Armbruster, die Fachkraft Sprachkita in der Kindertagesstätte Winzeln, den Philosoph Ludwig Wittgenstein.