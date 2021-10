3 Der neue Inenraum. Foto: Bantle

Der Sportverein hat mit Steffi Aichele eine Wirtin an Land gezogen, die das Sportheim von Dienstag bis Sonntag betreiben wird. Sie wird unterstützt von Janina Reisert, Ilire Goza und Jacqueline Schmid. Bislang haben Philipp Flamm und Markus Fehrenbacher vom Sportverein mit ihrer Truppe um Marina King, Carmen Müller, Justine Helmke, Carmen Brüstle, Jenny Hagen und Lore Schmid den Laden im Sportheim geschmissen – nun werden die beiden Teams zusammengeführt.

Die Vorfreude auf Seiten des Sportvereins ist groß: "Bisher war das Sportheim nur zu den Spielen am Wochenende geöffnet", sagt Christian Bantle, Vorstandsvorsitzender des SV Waldmössingen. Nun könnten Besucher täglich ab 17 Uhr und sonntags ab 10 Uhr kommen. Es wird gutbürgerliche Küche mit regionalen Produkten von Dienstag bis Sonntag angeboten. Am Montag, 1. November, wird es von 14 bis 18 Uhr einen "Kennenlern-Tag" geben.

Steffi Aichele ist beim SV Waldmössingen keine Unbekannte, den Kontakt vermittelte Karin Eichenlaub. Sie sprach Steffi Aichele – die damals noch im Schützenhaus Schramberg in der Küche und als Geschäftsführerin tätig war – an und fragte sie, ob sie Interesse an einer Tätigkeit in Waldmössingen hätte. Sie bejahte und auch nach einem Gespräch mit Christian Bantle war Steffi Aichele total begeistert von der neuen Aufgabe. "Ich bin dankbar für das Vertrauen des Sportvereins", sagt sie.

Steffi Aichele hat viel Erfahrung in der Gastronomie. Schon mit 13 Jahren war sie erstmals im Basler Hof in Lauterbach tätig, zudem arbeitete sie unter anderem zehn Jahre im Bruckbeck in Schramberg.

Ein weiterer Pluspunkt: Sie kommt aus einer astreinen Fußballerfamilie und ist dem Sport sehr verbunden. Die Mutter von drei Kindern spielte lange Jahre für ihren Heimatverein 08 Schramberg, den FC Hardt und in Beffendorf.

Auch zum SV Waldmössingen hatte sie schon früh Berührungspunkte. Und das kam so: Ihr Bruder Martin Aichele kickte einst für den SV Waldmössingen, Steffi Aichele für 08 Schramberg. Beide Teams standen 1997 im Bezirkspokalfinale. "Wenn wir gewinnen, wird die Party im Sportheim Waldmössingen gefeiert", hieß es damals schon vor den Partien. Die Motivationsspritze half: Waldmössingen und Schramberg holten den Pott und danach gab es Remmidemmi im Sportheim. Es entwickelten sich regelrechte Freundschaften und so kam auch Steffi Aichele immer wieder gerne nach Waldmössingen. Nun wechselt sie die Fronten und wird künftig als Wirtin für die Gäste im Einsatz sein.

Das Sportheim kann auch für Hochzeiten oder Geburtstage angemietet werden. Am 12. und 13. November wird die traditionelle Schlachtplatte serviert.

Der neue Biergarten wird in den Sommermonaten unter der Leitung von Thomas Kimmich wieder geöffnet sein.