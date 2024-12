Anzeige: In Bochingen ist auch ein Krippenspiel geplant

1 Weihnachten in Bochingen Foto: /Hans-Dieter Wagner

An Heilig Abend, am Dienstag, 24. Dezember, lädt die katholischen Kirchengemeinde Bochingen ab 17 Uhr zur Familienchristmette mit Krippenspiel ein. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, am Donnerstag, 26. Dezember, beginnt um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst. Es singt die kleine Schola. An Silvester, am Dienstag, 31. Dezember, wird um 17 Uhr zur Jahresschlussandacht eingeladen. Am Sonntag, 5. Januar, werden die Sternsinger durch die Straßen ziehen. Der Festgottesdienst zum Fest der Heiligen drei Könige beginnt am Dreikönigstag, am Montag, 6. Januar, um 10.30 Uhr.