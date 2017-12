Anzeige In bester Lage und mit luxuriöser Ausstattung

In dieser Tradition vermarktet, vermittelt und verwaltet die Herrenhof Immobilien OHG erfolgreich Immobilien. Der schon damals beachtliche Bestand an Hausverwaltungen wurde bis heute verdreifacht und die Umsätze in der Immobilienvermittlungen mehr als vervierfacht, wie das Unternehmen mitteilt: "So stehen wir heute als verlässliche Größe fest im Immobilienmarkt von Freudenstadt und Umgebung." Viermal Kompetenz in allen Fragen rund um die Immobilie bilden das Herrenhof-Team. Seine Stärke liegt im freundlichen und umfassenden Kundenservice. Dabei sind die Mitarbeiter geduldige Zuhörer und lassen die Kunden auch nicht alleine, wenn es um vertragliche oder behördliche Regelungen geht.

Ziel ist stets eine komplette Leistung in Verwaltungs- und Vermittlungsangelegenheiten, sodass sich die Kunden um nichts kümmern müssen und immer das Gefühl haben, bei der Herrenhof Immobilien GmbH gut aufgehoben zu sein. Auch bei dem fundierten Festlegen und Analysieren von Betriebskosten helfen die Mitarbeiter gerne.

Besondere Kompetenzen haben sie sich im Betreuten Wohnen im Alter durch den Bau von vier erfolgreichen und voll belegten Wohnanlagen angeeignet. In allen Fällen arbeitet das Unternehmen eng mit den Betreuungsträgern und Kommunen zusammen, um immer die bestmöglichste Versorgung für die Bewohner, Werthaltigkeit für den Eigennutzer und Attraktivität für den Kapitalanleger zu erreichen und zu erhalten.

Seit 2010 gehört die Herrenhof Immobilien OHG als eines der wenigen Immobilienunternehmen zu den Ausbildungsbetrieben "Immobilienkaufmann/frau" der IHK.