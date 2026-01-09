Anzeige: In Bergfelden beginnen die närrischen Tage

Schon am Samstag, 10. Januar, laden die Narrenfreunde Bergfelden um 19.30 Uhr in die Dickeberghalle nach Bergfelden zur Narrenparty ein. Und das ist erst der Anfang.
Schon einen Tag nach der Narrenparty steht in Bergfelden ein Umzug an. Dieser beginnt am Sonntag, 11. Januar, um 13.30 Uhr und führt von der Oberndorfer Straße über die Horber Straße bis zur Dickeberghalle. „Freut euch auf DJ, Band QuerBeat, Bar, Raucherzelt und über 1400 Hästräger!“ werben die Narrenfreunde für das große närrische Wochenende am 10. und 11. Januar. „Seid dabei und feiert mit uns die Fasnet 2026!“