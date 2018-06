Anzeige Imposante Aufholjagd belohnt

E in interessantes Bäumchen-wechsel-dich-Spiel hielt über zwei Drittel der Saison die Fans in Atem. Der SV Betzweiler-Wälde, SV Dietersweiler, SV Mitteltal-Obertal und SV Baiersbronn mischten abwechselnd ganz vorne mit, während die SG Hallwangen vor allem in der Vorrunde der Musik, sprich der Spitzengruppe, erst einmal hinter her hinkte. Vielleicht auch kein Wunder, hatte man doch mit großem Rückstand auf die sicheren Plätze und gerade einmal 14 Punkten auf der Habenseite nach einer auch von Verletzungspech geprägten Saison den Abstieg aus der Bezirksliga hinnehmen müssen. Dazu kam der schwer wiegende Abgang der beiden Leistungsträger Marc Alle und Oleg Semenov, auf die das Angriffsspiel der Hallwanger in der letzten Runden hauptsächlich abgestellt gewesen war.

Der Neuanfang mit dem Trainertrio Dominik Rothfuß, Jörg Reich und Karl-Heinz Stoll war daher nicht leicht, wobei man sich ohnehin in erster Linie zunächst darauf konzentrierte, die Spieler spielerisch und das Team insgesamt weiter zu entwickeln. Die Früchte konnten in der Rückrunde dann eingefahren werden. Dabei konnten sich auch einige erfahrene Akteure, wie Torhüter Kevin Frey, Ruben Horlacher und Dominik Rothfuß (jeweils 20 Saisontore), Arbeitsbiene Jonas Kopf und Neuzugang Aron Ferkovic, in einem funktionierenden Kollektiv besonders auszeichnen..

Wichtig war zudem der gute körperliche Zustand der Mannschaft, die in der Rückrunde auch die knappen Spiele teilweise in den Schlussminuten dank ihres guter Fitnesszustands noch zu ihren Gunsten entscheiden konnte. Auch bei Rückständen, wie dem 0:2 beim SV Mitteltal-Obertal, behielt man einen kühlen Kopf und holte noch den wichtigen 4:3-Sieg. So eroberte man am 22. Spieltag die Tabellenführung und gab sie nicht mehr ab, bis man mit dem 3:1-Sieg am vorletzten Spieltag in Pfalzgrafenweiler den Titel endgültig eintütete.