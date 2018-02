Anzeige Imponierende Flotte

Unter dem Namen "Kyongseong Precision Industry" wurde Kia im Jahre 1944 in Korea gegründet, seit 1952 trägt das Unternehmen den Namen "Kia Industry Company". In den Gründerjahren wurden Fahrräder hergestellt; 1961 begründete Kia mit dem Bau eines Motorrads und eines dreirädrigen Minilasters die koreanische Fahrzeugindustrie; heute ist es mit weltweit 14 Werken der neuntgrößte Automobilhersteller der Welt und verkauft in 180 Länder.

Die Europa-Zentrale und das europäische Entwicklungszentrum der Koreaner sind in Frankfurt zu Hause, eines der weltweit modernsten Werke befindet sich in der Slowakei – nicht weniger als sieben Modelle laufen dort auf einem Band. 2017 erzielte Kia Deutschland mit über 64 000 Fahrzeugen einen Absatzrekord und einen Marktanteil von 1,9 Prozent; europaweit wurden 472 000 Kia-Automobile verkauft, was einem Marktanteil von 3,1 Prozent entspricht. Im Segment der Hybrid- und Elektrofahrzeuge beträgt dieser sogar 7 Prozent.

Folgende neue Kia-Modelle werden beim Tag der offenen Tür im Autohaus Sauter vorgestellt: Der Mini-SUV Picanto X ist ein flotter, schicker Flitzer und der Kia Stonic, ein in 29 verschiedenen Farbvarianten erhältlicher B-Klasse-SUV, ein echter Hingucker!