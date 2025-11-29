Anzeige: Immobilien sorgenfrei verkaufen

Sonderveröffentlichung, , . , Nummer 276

Wer eine Immobilie verkaufen will, unterschätzt häufig, wie viel Organisation, Fachwissen und Zeitaufwand erforderlich sind. Zwischen Energieausweis, realistischem Angebotspreis und vielen Besichtigungsterminen wird aus dem Verkauf schnell ein Zweitjob. Viele Eigentümer starten im Alleingang und erkennen Fallstricke erst nach Wochen: ein Preis, der am Markt vorbei kalkuliert ist; fehlende Unterlagen, rechtliche Unsicherheiten oder zeitaufwendige Gespräche mit Interessenten, die am Ende doch nicht zum Abschluss führen. Hinzu kommt die emotionale Seite: Wer sein Haus im Grünen, die Stadtwohnung oder das Elternhaus verkauft, verabschiedet sich immer auch von einem Lebensabschnitt – gelassen bleibt da kaum jemand.

Im Landkreis Lörrach kommt hinzu, dass sich städtische Lagen und ländliche Gemeinden sehr unterschiedlich entwickeln – den Überblick zu behalten, ist für Laien nicht einfach. Wer diese Aufgaben nicht allein stemmen möchte, holt sich Unterstützung von Maklern, die den regionalen Markt mit seinen lokalen Besonderheiten genau kennen. Sie bereiten den Verkauf juristisch sauber vor, prüfen Unterlagen, filtern Anfragen, koordinieren Besichtigungen und begleiten beide Seiten bis zum Abschluss beim Notar – mit gutem Verkaufspreis, Rechtssicherheit und deutlich weniger Stress für den Eigentümer. Je nach Bedarf lassen sich einzelne Schritte oder der komplette Verkaufsprozess in professionelle Hände geben.

Am Anfang steht die Bewertung von Haus, Wohnung oder Gewerbeimmobilie und die realistische Ermittlung des Marktwerts. Wer über Sanierungen oder energiesparende Maßnahmen nachdenkt, kann vom Makler in der Regel erfahren, welche Punkte sich im Verkaufspreis voraussichtlich auszahlen – denn längst nicht jede Investition rechnet sich.

Eine fundierte Wertermittlung, ein aussagekräftiges Exposé mit guten Fotos und eine klare Zielgruppenansprache sorgen dafür, dass ernsthafte Interessenten schneller gefunden werden und Preisverhandlungen auf belastbaren Fakten beruhen.

Darauf bauen eine durchdachte Vermarktungsstrategie und die Auswahl geeigneter Kanäle auf. Passende Kaufinteressenten finden sich dabei oft auch über bestehende Suchanfragen beim Makler. Anschließend geht es um die Organisation und Durchführung von Besichtigungen – oft mit vorab geprüften Interessenten – sowie nicht zuletzt um die Begleitung der Preisverhandlungen. Wer saubere Vorbereitung und professionelle Begleitung verbindet, schafft solide Voraussetzungen für einen gelungenen Verkauf.