Anzeige: Immer mittwochs ist Fassanstich

1 Betriebsleiter Alexander Völker (rechts) und Mitarbeiter Karam Alakrad zapfen eine Ur-Edel-Halbe. Foto: Ralf Recklies Die Schönbuch Braumanufaktur in Calw serviert jeden Mittwoch ab 17 Uhr ihr Ur-Edel-Bier.







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„Es läuft wirklich sehr gut“, sagt Alexander Völker und meint dabei nicht nur den Fluss des goldgelben Gerstensafts, der aus einem Holzfass geschmeidig in ein Halbliterglas fließt. Der Betriebsleiter des Schönbuch Brauhauses in Calw bringt damit auch zum Ausdruck, dass das besondere Mittwochsangebot „sehr gut“ bei den Brauhaus-Gästen ankommt. „Gleich zum Start der Aktion hatten wir kürzlich eine größere Gästegruppe, die das Fass fast alleine geleert hat“, berichtet Alexander Völker. Aber auch an den anderen Aktionstagen, an denen das Ur-Edel bereits aus einem Holzfass direkt auf der Theke gezapft wurde, sei das Angebot sehr gut angekommen und das Fass sei schon nach kurzer Zeit geleert gewesen.