Anzeige: Immer mittwochs ist Fassanstich
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Betriebsleiter Alexander Völker (rechts) und Mitarbeiter Karam Alakrad zapfen eine Ur-Edel-Halbe. Foto: Ralf Recklies

Die Schönbuch Braumanufaktur in Calw serviert jeden Mittwoch ab 17 Uhr ihr Ur-Edel-Bier.

„Es läuft wirklich sehr gut“, sagt Alexander Völker und meint dabei nicht nur den Fluss des goldgelben Gerstensafts, der aus einem Holzfass geschmeidig in ein Halbliterglas fließt. Der Betriebsleiter des Schönbuch Brauhauses in Calw bringt damit auch zum Ausdruck, dass das besondere Mittwochsangebot „sehr gut“ bei den Brauhaus-Gästen ankommt. „Gleich zum Start der Aktion hatten wir kürzlich eine größere Gästegruppe, die das Fass fast alleine geleert hat“, berichtet Alexander Völker. Aber auch an den anderen Aktionstagen, an denen das Ur-Edel bereits aus einem Holzfass direkt auf der Theke gezapft wurde, sei das Angebot sehr gut angekommen und das Fass sei schon nach kurzer Zeit geleert gewesen.

 

Jeweils mittwochs um 17 Uhr wird derzeit ein Fass Ur-Edel-Bier angestochen und die Halbe anschließend für je 3,50 Euro angeboten, „so lange, bis das 30-Liter-Fass eben leer ist“, erklärt Völker. Dass das kühle Blonde den Gästen mundet, weiß auch der Brauhaus-Mitarbeiter Karam Alakrad. „Das frisch gezapfte Ur-Edel aus dem Holzfass wird sehr gerne bestellt“, berichtet er von der Erfahrungen in den vergangenen Wochen. Kaum ausgesprochen, liegt bereits die nächste Bestellung vor. Insbesondere bei sonnigem Wetter, wenn auch die Terrasse an der Nagold gut gefüllt ist und die Besucher mit Lust auf ein frisches Ur-Edel zum Brauhaus Schönbuch kommen, geht das Bier aus dem Holzfass zügig über den Tresen. Das besondere Angebot gibt es derzeit ausschließlich am Standort Calw.

In der Schönbuch Braumanufaktur, die in Böblingen ihren Hauptsitz hat, wird seit Ende des 19. Jahrhunderts helles Bier gebraut.

Das heutige Ur-Edel wird mit Wiener und Pilsner Malz sowie den Hopfensorten Hallertau Perle und Hallertauer Tradition gebraut und hat einen Alkoholgehalt von 4,8 Prozent. Die Brauerei selbst charakterisiert das Ur-Edel als ein „angenehm weiches, vollmundiges Bier von goldgelber Farbe mit würzig-malzaromatischer Note und samtigem Abtrunk“.

 