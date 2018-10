Anzeige Immer dem "Fuchs" hinterher

Von dort aus geht es über eine Strecke von insgesamt 20 Kilometern über herbstliche Stoppelfelder und Fluren, die Waldlandschaft um Haigerloch und auch durchs Wasser der Eyach. Die Strecke beinhaltetet Wasserdurchgänge und zirka 18 feste Hindernisse mit einer Höhe bis zu etwa 90 Zentimetern. Geritten wird in zwei Feldern, einem springenden und einem nichtspringenden Feld. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Hagastall in Weildorf. Bevor es dort los geht, nehmen die Reiter nach altem Brauch zuerst ihren Bügeltrunk (ein Glas Sekt) zu sich und die Jagdhornbläser des Hegerings Haigerloch stimmen die Jagdgesellschaft mit ihren Klängen auf den bevorstehenden Ritt ein.

Dann geht’s los: Ein beflaggtes Streckenfahrzeug folgt den Reitern beziehungsweise fährt diesen voraus. Zuschauer können sich mit dem eigenen Fahrzeug anschließen und dem Reiterfeld, um so die Reiter an den Hindernissen und Wasserpassagen beobachten zu können. Etwa gegen 16 Uhr findet dann der Schlussgalopp am Hagastall statt. Dort ist anschließendem Reiterhock Zum Hock sind auch nichtreitende Gäste eingeladen. Im Hagastall wird übrigens den ganzen Tag über bewirtet. Es gibt einen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen.

Die Fuchsjagd der Haigerlocher Reiterfreunde folgt dem Vorbild englischer Fuchsjagden, obwohl es in Deutschland schon lange verboten ist, Wild vom Sattel eines Pferdes aus zu schießen oder zu Tode zu hetzen Stattdessen symbolisiert der an die Schulter eines erfahrenen Reiters angeheftete Fuchsschwanz die imaginäre Beute. Diesem "Fuchs" muss die Jagdgesellschaft beim Schlussgalopp hinterherreiten. Wer als erster nach ihm ins Ziel kommt, ist der Sieger