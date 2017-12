Anzeige Immer bodenständig geblieben

Der Vorsitzender der Empfinger Vereinsgemeinschaft, Roland Walter, hat die Zusammenarbeit mit Schindler als "äußerst positiv" in Erinnerung. Unserer Zeitung sagt Walter: "Schindler hat die Vereine in großem Maße unterstützt." Er habe die Vereine stets als "zweite politische Kraft" gesehen. Schindlers Stärken sieht Walter in seiner Ehrlichkeit. "Man kann auf ihn bauen. Er steht zu seinem Wort." Außerdem habe Schindler nie den "Bürgermeister heraushängen lassen". Von dem Nachfolger Schindlers, Ferdinand Truffner, erhoffe Walter sich, dass dieser den Vereinen mit derselben Fairness wie Schindler begegnen wird.

Der langjährige Empfinger Gemeinderat und von 1980 bis 2004 stellvertretender Bürgermeister Karl Gaus sagt: "Schindlers Ziel als Bürgermeister während seiner mehr als 31-jährigen Dienstzeit war es, seine Heimatgemeinde Empfingen bestmöglich zu entwickeln, was ihm auch gelungen ist." Gaus meint: "Schindler hat sehr viel gearbeitet und war sparsam. Er hatte als Einheimischer die Zügel fest in der Hand."

Helena Deuringer, die seit 13 Jahren zusammen mit Albert Schindler im Gemeinderat sitzt, sagt: "Wir verlieren einen Bürgermeister, der jeden Bürger, jeden Kanaldeckel und jede Grenze kennt, der alles von Empfingen weiß. Seine Stärke war immer, dass er mit jedem gesprochen hat, er war immer ansprechbar und stets bürgernah. Er ist in all den Jahren er selbst geblieben und hat nie die Bodenhaftung verloren. Die Gemeinderatssitzungen waren zwar manchmal lang, aber trotzdem immer angenehm. Wir sind immer nach der Sitzung eingekehrt. Ich gönne ihm jetzt seinen Ruhestand, er hat das verdient."