Im eigenen Wohnzimmer hat alles angefangen – längst hat es sich zu einem dynamischen Unternehmen in Lauterbach entwickelt, das nun ein Doppeljubiläum feiert.

Stefan Weinmann und sein Team laden am Samstag, 25. September, anlässlich von "25 Jahre creaktiv" und 20 Jahre "DMTcreaktiv Gmbh" zu einem Tag der offenen Tür ein. Von 11 bis 15 Uhr können Besucher im ehemaligen Volksbank-Gebäude in der Ortsmitte einen Blick hinter die Kulissen werfen.

1996 fasste Stefan Weinmann – von Haus aus Feinwerktechnik-Ingenieur – den Entschluss, sich mit "creaktiv" selbstständig zu machen. Anfangs reichten hierfür ein PC und Software im eigenen Wohnzimmer aus.

Ende der 1990er-Jahre kam Weinmann dann in Kontakt mit ehemaligen Entwicklern von Hewlett-Packard, die das Unternehmen DMT gegründet hatten. Zeitweise war er für die Firma als freier Mitarbeiter tätig. Als diese ihn nach Stuttgart locken wollten, winkte er aber ab: Lauterbach zu verlassen kam für ihn nicht in Frage. Stattdessen gründeten die beiden Unternehmen im Jahr 2001 gemeinsam "DMTcreaktiv". Ab 2010 wurden im Unterdorf in einem Büro ­Produkte für Medizin- und Messtechnik entwickelt. 2013 kam im ehemaligen Buco-Gebäude eine eigene Montage hinzu.

Schnell war man aber an beiden Standorten an der Kapazitätsgrenze angelangt und suchte nach einem neuen Firmensitz. Da sich die Volksbank personell aus Lauterbach zurückzog, wurden Ende 2019 Nägel mit Köpfen gemacht: Die Firma kaufte das Gebäude, investierte 250 000 Euro für den Umbau und zog wenige Monate später ein. Der ehemalige Geldaufzug ist übrigens nach wie vor im Einsatz: So werden Teile von oben nach unten und umgekehrt transportiert.

Seit 2013 ist neben Stefan Weinmann auch Volker Gruber Mitinhaber und seit 2019 auch Geschäftsführer. Er ist bereits seit 15 Jahren im Unternehmen und wird dieses langfristig weiterführen.

Verantwortlich für den Montagebereich ist Hannes Buchholz, der einst neben Stefan Weinmann der erste Mitarbeiter war. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile rund 15 Personen, darunter auch mehrere Teilzeitkräfte.

Entwickelt, konstruiert und dafür Prototypen gebaut werden neben den Produkten für Medizin- und Messtechnik auch "Exoten" wie ein elektrischer Rollator oder ein Akkordeon komplett aus Kunststoff. Auch deswegen ist das Unternehmen interessant für Konstrukteure.