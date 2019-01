Anzeige Im Katzennest ist wahrlich der Teufel los

Mit der Narrenzunft Lauterbach wuseln die Serregeister Oberwolfach und die Mühle-Hexen aus Aichhalden auf der Bühne, danach werden die Tennenbronner Pfrieme-Stumpe sowie die Wurzel- und Ichbe-Hexen zu sehen sein.

Zum Hoorige Hund aus Sulzbach gesellen sich die Eggehaddel aus Schiltach und die Berghexen aus Sulgen; neu in der Runde sind die Zainemacher aus Buchenbach, die von den Finsterbachhexen und der Narrenzunft aus dem benachbarten Schramberg in Zaum gehalten werden.

DJ Le Frederic übernimmt die Regler

Vom Musikverein werden Narrenmärsche der Gäste intoniert, bevor Zunftballette aus Sulzbach und Hardt die Bühne stürmen. Sälle 15 werden nach ihrem Zug durch die AV-Hütte auf dem Schulhof in der Halle mit vollen Backen "unplugged" das Brauchtum übertönen, bevor DJ Le Frederic die Regler zieht. Das wird im Diskozelt auf dem Schulhof DJ Gerold übernehmen. Eintrittskarten gibt es am Rolletag ab 17.30 Uhr in der Feuerwehrgarage neben dem Rathaus.