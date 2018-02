Anzeige Im "Jaunerflecka" geht die Post ab

Im alten Narrenflecken Weitingen geht es jetzt mit Volldampf "drgega". Die Weitinger "Bettschoner" und "Jauner" legen in dieser doch so kurzen Fasnetssaison nun endgültig richtig los, denn jetzt beginnt der "Endspurt" für die närrische Hochsaison.

Am "Schmotzigen Daoschtig", 8. Februar, starten die Hohen Tage der Weitinger Fasnet traditionsgemäß mit der Schülerbefreiung, dem Besuch des Kindergartens und der Tagespflege, ehe am Nachmittag das Rathaus gestürmt wird. Die Schlüsselübergabe findet um 15 Uhr am Rathaus statt, bei der "Ortsherumsteher" Roland Raible den Rathausschlüssel an Narrenpräsident Pascal Schmitt herausgeben muss. Danach ist buntes Narrentreiben in den örtlichen Lokalen.

Zum "Maschgera" nach alter Tradition geht es am Fasnetsfreitag, 24. Februar, bei der Weitinger "Flecka- und Wirtshausfasnet" mit Kappenabenden in den Wirtschaften sowie in der "Florians-Bar" der Feuerwehr im Rathaus und der Schirmbar des Musikvereins vor dem "Adler". Die Fleckenfasnet, bei der unzählige Gruppen zwischen den Lokalen hin- und herziehen, ist längst schon auch zum Geheimtipp für auswärtige Gruppen geworden.