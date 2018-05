Anzeige Im Dienst der Medizintechnik

Ausgereifte und sichere Technologie, einfache Bedienung, hohe Qualität und absolute Zuverlässigkeit unter Extrembedingungen sind die unverwechselbaren Kennzeichen der PRIMEDIC-Defibrillatoren, und sie sind "Made in Germany".

Metrax beschäftigt 80 Mitarbeiter und unterhält eine Repräsentanz in Moskau. Das Unternehmen exportiert weltweit mit einem Anteil von etwa 80 Prozent. Die Sprachmeldungen der Metrax-Defibrillatoren werden in mehr als 35 Sprachen angeboten. Weltweit haben die robusten Geräte in der Notfallmedizin den Ruf höchster Sicherheitsstandards und schneller Einsatzbereitschaft.

In engem Zusammenspiel mit Kliniken, Universitäten und praxisnahen Anwendern treibt Metrax die Entwicklung neuer Techniken zur Weiterentwicklung ihrer Geräte voran.