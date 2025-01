Wer seinen Lebensabend möglichst ohne Sorgen verbringen möchte, sollte frühzeitig Vorkehrungen treffen. Die Lahrer Zeitung sprach mit Carolin Singler, Bankbevollmächtigte und zertifizierte Generationenberaterin (IHK), was dabei zu beachten ist.

Frau Singler, viele Menschen warten oft bis ins Rentenalter bevor sie sich mit Vorsorge-Generalvollmacht, Patientenverfügung, Testament und Co. beschäftigen? Warum ist das so?

Es ist leider immer noch ein Tabu-Thema, das gerne aufgeschoben wird. Die Menschen scheuen sich davor, sich mit der persönlichen Vorsorge zu beschäftigen. Es ist ein sensibles Thema, da es um sehr persönliche Angelegenheiten geht.

Leider werden die meisten erst dann tätig, wenn eine OP oder eine große medizinische Untersuchung ansteht. So kommt, wenn im Familien- oder Freundeskreis ein Schicksalsschlag eintritt – eine schwere Erkrankung oder Tod – zum emotionalen Stress auch noch der eigentlich vermeidbare Stress mit den Behörden und dem Krankenhaus hinzu.

Wann sollten sich Menschen Gedanken zum Thema persönliche Vorsorge machen?

Generell sollte dies ab dem 18. Lebensjahr geschehen.

Warum bereits so früh?

Die Eltern sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr die gesetzlichen Vertreter und haben keine Fürsorge mehr für ihre Kinder. Es besteht somit keine rechtliche Handhabe ab der Volljährigkeit. Ein Beispiel: Wird ein Kind operiert, erhalten die Eltern keine Auskunft. Noch gravierender wirkt sich dies bei einem Aufenthalt im Ausland aus. Wenn keine rechtliche Regelung in Form von einer Vorsorge- oder Generalvollmacht erteilt wurde, wird eine rechtliche Betreuung von Amtswegen bestellt.

Vorsorge ist ein sehr breit gefasster Begriff. Was gehört alles dazu?

Auf der einen Seite ist da die Vorsorge- oder Generalvollmacht. Das ist die rechtliche Seite, bei der ein Mensch bereits jetzt entscheidet, welche Vertrauenspersonen ihn in Angelegenheiten wie Gesundheitssorge und Pflegebedürftigkeit, Aufenthalt und Wohnungsangelegenheiten, Vermögenssorge und vielem mehr vertreten dürfen, so dass keine gesetzliche Vertretung („rechtliche Betreuung“) erforderlich ist.

Die medizinische Seite – für den Fall, dass sich die betroffene Person nicht äußern kann – ist die Patientenverfügung. Sie hilft den Angehörigen beziehungsweise den genannten Vertrauenspersonen bei der Entscheidung, wie die betroffene Person behandelt werden möchte, wenn es um den Sterbeprozess geht.

Die Unternehmervollmacht ist für die Weiterführung eines Unternehmens sehr wichtig, damit der laufende Betrieb weitergeführt werden kann, wenn der Chef nicht mehr handeln kann.

Das Testament beinhaltet den letzten Willen einer Person. Es wird festgehalten, wie man sein Vermögen vererben möchte und an wen. Das vermeidet Streit und Auseinandersetzungen innerhalb der Familie. Mit dem Testament entscheidet nicht die gesetzliche Erbfolge, wer die Erben sind, sondern man selbst.

Die Übertragung zu Lebzeiten regelt, wie man sein Vermögen bereits zu Lebzeiten an die Folgegeneration weitergeben möchte – auch im Hinblick auf die Schenkungs- und Erbschaftssteuer.

Bei der Zeit der Pflege werden Fragen geklärt, wie hoch die Kosten sind und was im Pflegefall alles beachtet werden muss. Mit dieser Vorsorge ist das Vermögen für den Stressfaktor „Pflege“ gewappnet.

Wo können sich Menschen zum Thema informieren?

Bei Notaren, Anwälten, einer Vorsorgeberatung, dem Landratsamt, der Stadt oder Gemeinde, im Internet sowie im GenerationenCenter der Volksbank Lahr (www.volksbank-lahr.de/generationencenter).

