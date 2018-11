Anzeige Ideen für die Weihnachtszeit

Eine große Auswahl an auserlesener weihnachtlicher Dekoration, Schmuck, Schokolade und vielem mehr ist am Freitag von 16 bis 21 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr in den Gebäuden der Marie-Curie-Straße 3, 4 und 4/1 erhältlich. Nach dem Erfolg in den vergangenen Jahren halten Sabine Samhammer und Wolfgang Bliestle bei der sechsten Auflage am Konzept fest, zusammen mit bewährten und neuen Anbietern viele Dekorations- und Geschenkideen für die Advents- und Weihnachtszeit zu präsentieren.

Die beiden haben sich erneut bei Messen und Ausstellungen in Deutschland und Holland auf die Suche nach kleinen und großen Dekorationsartikeln gemacht und beispielsweise einen lebensgroßen singenden Weihnachtsmann mitgebracht. Gerade die vielfältigen himmlischen Wesen haben es den beiden angetan, so dass das Schwerpunktthema in diesem Jahr "Engel in 1000 Variationen" heißt. Ob aus Holz oder Kork, dick oder dünn: Sicher ist für jeden Geschmack etwas zu finden – und für jeden Geldbeutel: Denn Sabine Samhammer und Wolfgang Bliestle ist es wichtig, von der kleinen Überraschung bis zum großen Geschenk für alle etwas anzubieten. Diese weihnachtlichen Dekorationen und Geschenke sind nach dem Adventsbasar als Auftakt weiterhin bis zum 21. Dezember im Planungsbüro Bliestle erhältlich.

Zudem stellen die beiden Initiatoren die im Hause Bliestle geschaffene Eventlocation Gusto Marie vor, die sie für Familienfeiern, Tagungen und Firmenevents mit und ohne Verpflegung vermieten.