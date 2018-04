Anzeige Ideen für die heimische Oase

Über 20 Aussteller aus der Garten- und Landschaftsbaubranche informieren über die Neuigkeiten und Möglichkeiten, das Wohnumfeld im Freien zu gestalten. Neben Garten- und Landschaftsbauern sind Gärtnereibetriebe, Hersteller von Betonwaren, Teich- und Pumpentechnik, Regenwassernutzung sowie chemischen Baustoffen unter den Ausstellern. Als robuste und pflegeleichte Alternative zu Naturstein und Beton werden keramische Feinsteinzeug-Terrassenplatten für die Anwendung im Außenbereich präsentiert. Kinderprogramm und Weinprobe Die "Immendinger Garten-Tage" finden statt am Samstag, 28. April, von 8 bis 17 Uhr und am Sonntag, 29. April, von 10.30 bis 17 Uhr. Für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt. Neben der Ballonkünstlerin "Clown Anja" bereichert eine betreute Mal- und Bastelecke das Unterhaltungsangebot für Kinder. Am Sonntag findet ab 11 Uhr ein Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Zimmern statt. Ein weiterer Programmpunkt bildet eine Gruppe von Bonsai-Züchtern, die ihr botanisches Hobby vorstellen und eine kleine Einführung in die "Gartenkunst en miniature" geben. Mit seiner Weinprobe im rustikalen Bahnschuppen bietet der ZG Raiffeisen Markt Donaueschingen einen Streifzug durch die Wein- und Winzergegend rund um das badische Jechtingen.

Kompetenzzentrum Vor 14 Jahren wurde die Immendinger Niederlassung der Wilhelm Stark Baustoffe GmbH zum Kompetenzzentrum für Natursteine ausgebaut. Vom umfangreichen Naturstein-Lager in Immendingen erfolgt auch die schnelle Versorgung der Kunden und aller anderen Stark-Niederlassungen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Mit Niederlassungsleiter Bernhard Stärk und den Mitarbeitern Karin Weniger, David Riegger, Patrick Eisele, Peter Frisch und Jerome Linek steht den Kunden ein kompetentes Team zur Verfügung. Der Verband Garten- und Landschaftsbau, Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, nutzt die Garten-Tage zur Vorstellung von Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Landschaftsgärtner und bietet entsprechende Informationen.

Ausstellung ganzjährig geöffnet In Zusammenarbeit mit regionalen Garten- und Landschaftsbauunternehmen wurde eine großflächige Ausstellung erstellt, die ständig erweitert wird. Neben Pflastern, Palisaden, Stelen, Platten, Stufen und Mauersteinen werden auch Mauersysteme aus Drahtgitterkörben gezeigt.