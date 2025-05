Anzeige: „Hüsemer Frühling“ in Rheinhausen

1 Die Mitgliedsbetriebe der HHG Rheinhausen freuen sich auf zahlreiche Besucher. Foto: HHG Rheinhausen

Die HHG Rheinhausen organisiert am Sonntag, 18. April, die alljährliche Frühlingsausstellung, die seit dem Vorjahr „Hüsemer Frühling“ heißt. An drei Standorten warten auf die ganze Familie Erlebnisse. Auch die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Türen.









Das Frühlingsfest für die ganze Familie in Rheinhausen verbindet Einkaufen mit besonderen Erlebnissen, bester Unterhaltung sowie Essen und Trinken. Die Frühlingsausstellung läuft am Sonntag, 18. Mai, von 11 bis 18 Uhr, die Geschäfte sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das im Vorjahr neu eingeführte Konzept, genannt Hüsemer Frühling, kam bei den Gästen dermaßen gut an, dass es auch für dieses Jahr übernommen wurde. Mit insgesamt 25 Ausstellern aus verschiedensten Branchen verspricht ein Besuch in Rheinhausen am Abwechslung pur.