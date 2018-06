Anzeige "HSC MP11" wird zum Jubiläum vorgestellt

Der ist nicht nur größer, sondern auch smart, wie Konstrukteur Ulf Albrecht erläutert. Er fasst die vielen Vorteile der neuen Maschine plakativ zusammenfasst: "Die Portalbauweise der Maschine mit hoher Steifigkeit und Dämpfung ist optimal für die Arbeit der Lineardirektantriebe ausgelegt und sorgt für hohe Maschinendynamik und Präzision sowie perfekte Werkstückqualität. Ein ganzheitliches Konzept zur aktiven Temperierung der gesamten Maschinenstruktur mit insgesamt neun Kühlkreisläufen kommt hinzu. Außerdem zeichnet sich die ›HSC MP11‹ durch einen hochwertigen und reinigungsfreundlichen Innenraum aus Edelstahl und einen ergonomischen Arbeitsbereich mit optimaler Zugänglichkeit zum Werkstück aus. Bewährt hat sich der große Abstand zwischen Spindelnase und Tisch sowie der großzügige Z-Fahrweg. Das macht die Bearbeitung hoher Werkstücke mit langen Werkzeugen auch bei großer Spannmittelaufbauhöhe und Palettenadaptionen uneingeschränkt möglich.

Ein schneller Werkzeugwechsel durch einen Doppelgreifer ist bei ›exeron‹ Standard. Der Werkzeugspeicher für bis zu 210 Werkzeugpositionen ist konsequent auf unterschiedlichste Automatisierungs- und Zellenlösungen mit Werkzeug- und Werkstückintegration vorbereitet. Werkzeug- und Paletteneinwechslung erfolgen durch einen gemeinsamen dichten Zugang. So können Werkzeuge schnell gewechselt werden und für kurze Nebenzeiten sorgen.

Weitere wichtige Features sind die Werkzeugnassreinigung im Arbeitsraum, die Laservermessung außerhalb des Arbeitsraums mit Trockenreinigungstechnik zur Verhinderung verschmutzungsbedingter Fehlmessungen und die neue Frässpindel "HVC140" in öldichter Ausführung mit Drehzahlen bis zu 42 000 Umdrehungen pro Minute. Wir nennen Sie ›desert night‹, und das hat seinen Grund: Die Frässpindel ist ›trocken wie die Wüste und kalt wie die Wüste bei Nacht‹. Die innenliegende Spindellängungssensorik verhindert Kollisionskonturen und ist verschmutzungsunempfindlich, die Auslegung für Grafitbearbeitung mit energiereicher Querströmung im Zerspanungsbereich erlaubt eine definierte Staubabsaugung. Schließlich ist die Technik gleichermaßen auf die Trocken-, Schneidöl-, Minimal- und Nassbearbeitung ausgelegt. Das sollten in aller Kürze die wichtigsten Vorzüge der neuen ›HSC MP11‹ gewesen sein. Ausprobieren können Sie unsere Kunden in unserer Anwendungstechnik live".