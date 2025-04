Stammzellenspender berichtet in Horb 172 Schüler lassen sich typisieren

„Ich würde es wieder tun“ sagte Bas Rikken, Schüler der Beruflichen Schule Horb, in seinem Bericht vor 120 Schülern in der Beruflichen Schule und vor 80 Schülern am Martin Gerbert Gymnasium. Die Rede ist von einer Stammzellen-Spende.