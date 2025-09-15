Anzeige: Horber Altenpflegeheim weiht Anbau ein

Das Altenpflegeheim Ita von Toggenburg hat die Anzahl der Zimmer und die Tagespflege erweitert. Die Einweihungsfeier ist am Samstag, 20. September.
Mit einem kleinen Festakt wird am Samstag, 20. September, um 14 Uhr der Anbau an das Altenpflegeheim Ita von Toggenburg in der Gutermannstraße 11 in Horb eingeweiht. Nach Begrüßung und Grußworten werden die neuen Räume mit dem christlichen Haussegen geweiht. Ab 14.45 Uhr werden die Gäste dann durch den Erweiterungsneubau geführt und können sich danach noch bei Kaffee, Kuchen und Musik im Speisesaal zum geselligen Beisammensein treffen. Den Abschluss des Festakts bildet eine Dankandacht, die um 16.30 Uhr beginnt.