Anzeige: Horber Altenpflegeheim weiht Anbau ein

Das Altenpflegeheim Ita von Toggenburg hat die Anzahl der Zimmer und die Tagespflege erweitert. Die Einweihungsfeier ist am Samstag, 20. September.

Mit einem kleinen Festakt wird am Samstag, 20. September, um 14 Uhr der Anbau an das Altenpflegeheim Ita von Toggenburg in der Gutermannstraße 11 in Horb eingeweiht. Nach Begrüßung und Grußworten werden die neuen Räume mit dem christlichen Haussegen geweiht. Ab 14.45 Uhr werden die Gäste dann durch den Erweiterungsneubau geführt und können sich danach noch bei Kaffee, Kuchen und Musik im Speisesaal zum geselligen Beisammensein treffen. Den Abschluss des Festakts bildet eine Dankandacht, die um 16.30 Uhr beginnt.

Die ersten Bewohner konnten bereits Anfang August in die hellen und freundlich gestalteten neuen Räume im Anbau, der sich harmonisch an das Bestandsgebäude anfügt, einziehen.

Zur selben Zeit nahm auch die Tagespflege St. Anna im Erdgeschoss des Erweiterungsneubaus ihren Betrieb auf. Die Tagespflege mit eigenem Eingangsbereich bietet einen großen, modern ausgestatteten Wohn- und Essbereich, einen Ruheraum sowie einen weiteren Ruheraum, der auch für Therapien genutzt wird, Küche, sanitäre Anlagen und ein Büro – allesamt barrierefrei erreichbar – und einer direkt daran angeschlossenen Terrasse.

Im neuen Wohn- und Essbereich der Tagespflege können es sich die Gäste gemeinsam gemütlich machen. Foto: Doris Sannert

Das Tagesessen kommt jeweils frisch gekocht aus der Küche der Spitalstiftung. Die Tagespflege, die von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet ist, bietet Platz für 17 Tagesgäste, die nach Bedarf auch geholt und wieder nach Hause gebracht werden.

Großer Aufenthaltsbereich

In den drei in nachhaltiger Holzbauweise erstellten Obergeschossen stehen jetzt weitere 30 moderne und mit einem eigenen barrierefreien Badezimmer ausgestattete Einzelzimmer zur Verfügung. Zu jeder Etage gehört ein großer Aufenthaltsbereich samt Küche, der zu geselligem Beisammensein einlädt. Von der dazugehörigen Loggia haben die Bewohner einen herrlichen Blick auf die gegenüberliegende Liebfrauenkirche.

Modern und bequem ausgestattet: der Ruheraum der Tagespflege Foto: Doris Sannert

Beim Anbau wurde auch auf Funktionalität gelegt. Und so versorgt nun eine rund 50 kWp-PV-Anlage auf dem Dach nahezu das gesamte Gebäude mit Eigenstrom. Damit habe sich die Spitalstiftung auch an die von Bischof Dr. Gebhard Fürst auf den Weg gebrachte „Grüne Bauordnung“ gehalten und den darin enthaltenen diözesanen Nachhaltigkeitsgedanken konsequent umgesetzt, freuen sich Stiftungsdirektor Thomas Müller und sein Team.

Im Wohn- und Essbereich des Anbaus ist auf drei Etagen viel Platz für geselliges Beisammensein. Foto: Doris Sannert

Erfreulich sei auch, dass die Stiftung für das Projekt Tagespflege als eine von sechs Einrichtungen im Land aus dem „Innovationsprogramm Pflege 2022“ eine Förderung in Höhe von 340 000 Euro bewilligt bekommen hat, finanziert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration aus Landesmitteln.

Die katholische Spitalstiftung Horb trägt die Ge danken von Dietrich Gutermann zu „… zu steter Herberge…“ für ältere und pflegebedürftige Menschen aus dem Jahr 1352 auch nach fast 675 Jahre konsequent weiter.

Angebote stets erweitert

Entsprechend diesem Stifterwunsch wurden die Angebote in der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege für den Mittelbereich Horb, Empfingen und Eutingen stets weiterentwickelt und ausgebaut.

Von der neuen Loggia haben die Senioren einen herrlichen Blick auf die Liebfrauenkirche gegenüber. Foto: Doris Sannert

Einweihung des Altenpflegeheims Ita von Toggenburg in der Horber Innenstadt war im Jahr 1968. In den 80er und 90er Jahren wurden zunächst die Zimmer renoviert und von 2015 bis 2018 schließlich das gesamte Haus generalsaniert. Schon damals wurden Erweiterungsmöglichkeiten planerisch mit einbezogen. Anfang 2023 wurde dann mit dem Abbruch des ehemaligen Verwaltungsgebäudes und des dahinterliegenden Wohnhauses der Boden für den Neubau geebnet. Bereits Ende 2023 stand der Rohbau des Erdgeschosses. Baurechtliche Vorgaben und damit verbundene Umplanungen verzögerten in der Folge die Bauarbeiten an den drei Holzbaugeschossen, so dass diese erst zum Sommer 2024 starten konnten. Doch bereits Ende desselben Jahres konnte Richtfest gefeiert werden.

Insgesamt 90 Einzelzimmer

In den Anbau an das Altenpflegeheim Ita von Toggenburg in Horb hat die Spitalstiftung rund 8,9 Millionen Euro investiert. Damit sind innerhalb von 16 Jahren allein am Standort Horb in die Angebotsweiterentwicklung in der stationären und teilstationären Pflege etwa 30 Millionen Euro geflossen.

Die Einzelzimmer sind modern und funktional. Foto: Doris Sannert

Mit Bestandsgebäude und Anbau verfügt das Altenpflegeheim Ita von Toggenburg nun über insgesamt 90 Einzelzimmer, davon können sechs Einzelzimmer beispielsweise für Ehepaare zu sogenannten Partnerzimmern miteinander verbunden werden.