Anzeige Horb leuchtet mit Kultur, Erlebnis und Kulinarik

"Germanengräber als Spiegel des Lebens im Diesseits und Jenseits" lautet das Thema??􀁥einer Sonderführung mit Karin Sieber-Seitz, Rottenburg, die um 21 Uhr im Stadtmuseum im Bürger-Kultur-Haus beginnt. Die Archäologin und Anthropologin erklärt, was die wertvollen Exponate über das Alltagsleben, die, Bestattungsbräuche und die Jenseitsvorstellungen in der Völkerwanderungszeit verraten.

Auch für Essen, Trinken und Musik ist gesorgt: Am Unteren Markt wird ein Cocktailwagen stehen, und in der Nähe gibt es auch Crêpes und Flammkuchen. Jonglage und Lichterzauber sind angekündigt, zudem Livemusik mit Marcella Karin in der Neckarstraße. Dort gibt es übrigens allerlei Süßes für Schleckermäulchen. Eine Weinlaube wird im Hof der Weinhandlung Dörr aufgebaut, Sergej Riasanow spielt im alten E-Werk, und auf dem Marktplatz musizieren "No Constant Sorrow". Ponyreiten ist am Unteren Markt auf dem Programm, und Lucio steckt in der Neckarstraße Pizzen in den Ofen. Paella, Tapas und mehr werden auf dem Marktplatz gereicht. Live Musik mit "But Serios" erklingt am Unteren Markt. "Bewegtes Horb" heißt die Videoschau des Videostudios RaBE auf der verhüllten Rathausfassade.