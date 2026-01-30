Anzeige: Holzversteigerung in Hauingen

Am Samstag kommt in Hauingen wieder Holz unter den Hammer.
Am morgigen 31. Januar steigt sie wieder, die Hauinger Holzversteigerung bei der alten Saatschulhütte auf dem Rechberg, zu der 400 bis 500 Besucher erwartet werden. Sobald Ortsvorsteher Günter Schlecht gegen 11 Uhr die „geschätzi Bürger, Buure, Alemanne, Holzfäller und anderi Fallesteller“ begrüßt und die acht Punkte umfassenden Regularien dieser 187. „Hauger Holzsteigerig“ verlesen hat, beginnt die Auktion im Beisein von Oberbürgermeister Jörg Lutz und Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic.