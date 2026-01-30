Anzeige: Holzversteigerung in Hauingen

Am morgigen 31. Januar steigt sie wieder, die Hauinger Holzversteigerung bei der alten Saatschulhütte auf dem Rechberg, zu der 400 bis 500 Besucher erwartet werden. Sobald Ortsvorsteher Günter Schlecht gegen 11 Uhr die „geschätzi Bürger, Buure, Alemanne, Holzfäller und anderi Fallesteller“ begrüßt und die acht Punkte umfassenden Regularien dieser 187. „Hauger Holzsteigerig“ verlesen hat, beginnt die Auktion im Beisein von Oberbürgermeister Jörg Lutz und Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic.

Der letzte Ster dient dem guten Zweck Dann wechseln unter der Leitung von Schlecht und Forstrevierleiterin Theresa Faust 101 Ster Buchenholz – aufgeteilt auf 36 Doppel- und 29 Einzel-Ster – sowie 80 Festmeter langes Brennholz den Besitzer. Als Anschlagspreise werden wie im Vorjahr 65 Euro pro Ster Buchenholzscheite und 70 Euro pro Festmeter Brennholz angesetzt. Die amtliche Protokollführung übernimmt Nicole Zimmer. „Bisher ist immer alles Holz versteigert worden“, sagt Ortsvorsteher Schlecht im Gespräch. Gerade und vor allem auch der „patriotische letzte Ster“, für den traditionell hohe Gebote abgegeben werden. 700 Euro seien da keine Seltenheit.

Dieser Ster soll nach dem Ehrgefühl der Hauinger eigentlich im „Dorf an der Sonne“ bleiben, was aber beileibe nicht immer gelingt. 2025 ging dieses Holz beispielsweise nach Stetten, wie sich Schlecht erinnert. Der Verkaufserlös dieses letzten Sters kommt dieses Jahr wieder als Spende einem sozialen Zweck in der Lerchenstadt zugute. Schlecht betont die gute Arbeitsteilung im Vorfeld der Veranstaltung: Das Holz für die „Steigerig“, das ausnahmslos aus dem Hauinger Forst stammt, wurde offiziell von Försterin Faust und der Ortsverwaltung angewiesen und vom Rheinfelder Forstbetrieb Frank Keller zugeschnitten.

Das Holzversteigerungskomitee, das vom Hauinger Ortschaftsrat Gerd Turowski geleitet wird, hat wieder ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt. Dabei wird es von mehreren Gruppen tatkräftig unterstützt: Für die Bewirtung mit Speisen und Getränken sorgt der Motorradclub Hauingen.

Es gibt für das leibliche Wohl Eintopf und Klöpfer, die man selbst über dem Feuer grillen kann. Der Musikverein Hauingen spielt zum Einmarsch des Komitees das Badnerlied. Und die Hauinger Jäger sind wieder mit einem Jagdwurst-Stand vor Ort präsent. Auf dem Veranstaltungsprogramm stehen Tauziehen, ein Sägewettbewerb und die Ziehung der Siegerlose zur Tombola. Alle Erlöse aus dem unter anderem beim Neujahrsempfang durchgeführten Verkauf der Lose kommen ebenfalls einem sozialen Zweck in Lörrach zugute.

Wo Besucher am besten parken

Besucher parken am besten am Parkplatz oberhalb des am Rechberg gelegenen „Café Hygge“. Von dort gelangt man in rund 25 Minuten zu Fuß zum Versteigerungsort bei der Saatschulhütte.

Viele Teilnehmer lassen sich zum Parkplatz auf den Rechberg fahren, sagt Schlecht. So können sie zum Beispiel beim Schnaps zugreifen, den das Komitee während der Versteigerung verteilt.

Bei der Verlesung der Regularien appelliert der Ortsvorsteher denn auch humorvoll an das Verantwortungsbewusstsein der Veranstaltungsgäste: „Jeder ist für einen sauberen Abgang und gradlinigen Heimgang noch vor Sonnenuntergang aus dem Hauger Wald selbst verantwortlich.“