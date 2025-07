1 Unter anderem müssen die Athletinnen und Athleten den perfekten Umgang mit der Kettensäge demonstrieren. Foto: Dach Bei den Holzfällermeisterschaften in Schuttertal fliegen am Samstag und Sonntag, 2. und 3. August, wieder kräftig die Sägespäne –es geht um den Titel des Europameisters.







Brummende Motorsägen, präzise Axthiebe und Baumstämme, die so fachmännisch zerkleinert werden, dass die abgetrennten Holzscheiben geradezu davonfliegen: All das und mehr gibt es an diesem Wochenende bei den Holzfällermeisterschaften auf dem Schuttertaler Festplatz am Eichberg zu erleben.