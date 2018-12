Anzeige Holz für alle Sinne

Schon der Duft zieht an. Im "Schauraum #02" präsentieren Schreinermeister Jürgen Maier und seine Frau Judith Holz nur in seiner schönsten Form: möglichst naturbelassen. So können Kunden und solche, die es werden wollen, sogar riechen, wie schönes Holz das Raumklima verbessert. Aber auch für die Augen ist der Besuch in der Eschenbachstraße 2 ein Fest, denn das kreative Ehepaar und ihr achtköpfiges Team, darunter zwei weitere Meister, stellen nur Unikate, bis ins Detail nach Kundenwunsch, her. Das gilt für Wandverkleidungen und Böden ebenso wie für Küchen, Bad- und Kleinmöbel, Betten – darunter auch Boxspringbetten mit Stoffbezug samt Matratzen eines regionalen Herstellers – bis hin zur Dekoration: Im "Schauraum #02" zieren Vasen, Hocker als Kunstobjekte, Windlichter, Bilderrahmen und Skulpturen aus Holz den Raum – immer passend zur Jahreszeit und geschaffen von einem befreundeten Künstler.

Die Qualität – egal ob beim Innenausbau von Wohnungen oder von Läden – fängt bei der Schreinerei Maier schon mit dem Werkstoff an: Jürgen Maier verwendet unter anderem gerne älteres Holz, etwa für Tische und Möbel, und weiß aber auch bei neuem um die Wirkung: Die Zirbe etwa soll eine beruhigende Wirkung auf den Schlaf haben, verrät er – und sieht dazu noch gut aus.

Im "Schauraum #02" haben Kunden Gelegenheit, Holz und all das Schöne, was die Schreinerei Maier daraus macht, mit allen Sinnen zu erfühlen, zu erfahren und zu erschnuppern. Auf dem großen Bildschirm gibt es Beispiele für ganze Innenausbauten zu sehen. Wann der "Schauraum #02" geöffnet ist, erfahren Interessierte stets aktuell auf der Internetseite des Familienbetriebs, in dem auch die zweite Generation, Kurt und Brigitte Maier, noch gerne und tatkräftig mitarbeiten. Außerdem sind Termine nach Vereinbarung unter Telefon 07435/262 möglich. www.schreinereimaier.de