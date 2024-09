Hochkarätige Turniere sind beim Hohenzollern Reitturnier geboten, aber auch für Kinder gibt es ein Programm:

boso-Reitbiathlon

Reiten – Schießen – Laufen – Reiten, wer hat nach einem rasanten Ritt sofort wieder einen ruhigen Puls um alle fünf Schüsse mit dem Biathlon-Lasergewehr fehlerfrei abzuliefern? Sofern es keine Strafrunden für die Reiter zu laufen gibt, führt der direkte Weg vom Schießstand wieder zurück aufs Pferd und über weitere drei Hindernisse, erst danach stoppt die Zeit. Der Sieger kann sich neben dem lukrativen Geldpreis über einen hochwertigen, portablen Sattelschrank freuen – die Firma boso, Bosch + Sohn Medizintechnik aus Jungingen, hat die Geld- und Ehrenpreise dieser einzigartigen Prüfung übernommen.

Qualifikation zum BW-Bank-Cup aus Tradition in Bisingen

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Bank ihren BW-Bank-Cup, eine renommierte Turnierserie für Springreiter aus Baden-Württemberg. Die ersten drei Qualifikationsspringen wurden plangemäß in Ladenburg, Waldachtal-Salzstetten und in Donaueschingen auf den Immenhöfen ausgetragen. Die vierte Qualifikation und zugleich die letzte Chance, wichtige Punkte für das Finale im November in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyerhalle zu holen, findet bereits zum 25. Mal im Reitsportzentrum statt und feiert am Samstagabend, 5. Oktober, ein kleines Jubiläum unter der Burg. Im letzten Jahr holte sich der frischgebackene Olympia-Sieger Michael Jung den Sieg der letzten Qualifikationsrunde.

Ankes Ponyschule im Reitsportzentrum

Um auch pferdebegeisterten Kindern ohne eigenen Vierbeiner den Einstieg in den Reitsport zu ermöglichen, bekommen die jungen Reiter von „Ankes Ponyschule“ die Gelegenheit, im Reitsportzentrum Hohenzollern zu trainieren.

Ende 2020 gründete Anke Ulrich ihre kleine Reitschule und machte sich mit über 20-jähriger Reitlehrererfahrung und zwei kleinen Ponys selbstständig. „Ich möchte Theorie und Praxis, Sport und Spiel, Spaß und Sicherheit in der Ausbildung der Kinder mit dem Pony verbinden.“ Bewusst wählte sie dafür kleine Ponys aus, denn „ein Pferd muss in seiner Größe zum Reiter passen, damit diese Vertrauen aufbauen und korrektes Reiten lernen können“.

Auf der Suche nach einem schönen Stall für die Ponys mit gleichzeitig hervorragenden Bedingungen für die Ausbildung der künftigen Reiter entstand die Kooperation mit dem Reitsportzentrum Hohenzollern und dem benachbarten Gestüt Sulzerwasen.

Die Jüngsten sitzen bereits mit 3 Jahren im Reitkindergarten auf dem Pony. Ab etwa 6 Jahren wechseln die jungen Reiter zum Longen-Unterricht am langen Führseil, der dann über viele kleine Lernschritte mit fest definierten Zielen zum freien Reiten in der Halle, auf dem Reitplatz und im Gelände bis hin zum Überwinden von Sprüngen führt.

Am Donnerstag, 3. Oktober, und am Sonntag, 6. Oktober, werden die Lehrponys allen Kindern beim Ponyreiten zur Verfügung stehen.