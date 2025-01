Anzeige: Hofnarrenzunft Mühlheim-Renfrizhausen feiert: Tanz, Narrenparty und ein großer Umzug

1 Der Hofnarr aus Mühlheim und Renfrizhausen ist ein lustiger Geselle. Foto: /Marzell Steinmetz

Am 24. Mai 2000 – vor knapp 25 Jahren – wurde die Hofnarrenzunft Mühlheim-Renfrizhausen gegründet. Dieser runde Geburtstag wird nun am 18. und 19. Januar ausgiebig gefeiert; mit einem Tanzfestival für die Kinder und die Jugend, mit einem Nachtumzug, einer Narrenparty und mit einem Jubiläumsumzug.









Die närrische Geburtstagsfeier der Hofnarrenzunft Mühlheim-Renfrizhausen beginnt am Samstag, 18. Januar, um 12 Uhr mit dem Kinder- und Jugendtanzfestival in der Mühlbachhalle in Renfrizhausen. Es schließen sich ab 18.30 Uhr der Nachtumzug und die Narrenparty in der Mühlbachhalle an. Höhepunkt des festlichen Wochenendes ist der Jubiläumsumzug am Sonntag, 19. Januar, ab 13.30 Uhr in Renfrizhausen.