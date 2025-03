Anzeige: Hoffmeyer Women in Rottweil nimmt Label Zero auf

Hoffmeyer Women in Rottweil nimmt Label Zero auf

1 Angesagt: das Label Zero Foto: /Hoffmeyer

Um den Neuzugang Zero im hochwertigen Damenmode-Sortiment gebührend zu feiern, gibt es bei Hoffmeyer Women, Hauptstraße 7 in Rottweil, zu jedem Einkauf ab 50 Euro ein hochwertiges Giveaway. An der Aktion beteiligt sich auch Hoffmeyers Men’s Loft, Friedrichsplatz 2.









Modebegeisterte Frauen in der Region können sich auf eine exklusive Neuerung freuen: Hoffmeyer Women, unterhalb des Schwarzen Tors in Rottweil gelegen, erweitert sein Sortiment um das angesagte Label Zero. Die Marke reiht sich nahtlos in das bestehende Angebot ein, das bereits hochwertige Labels wie Marc O’Polo, Monari, Mac und Opus umfasst.