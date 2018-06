Anzeige (Höchste) Zeit für Sport

E s nützt nichts, der Kalender ist gnadenlos – die Ferien stehen vor der Tür. Wenige Woche noch, dann wollen Bikini und Badehose adäquat am Strand ausgeführt werden. Aber passt die Figur zu diesen Textilien? Auch Spiegel können gnadenlos sein… Im Vitalis Sport- und Gesundheitsforum übt man sich dennoch in Gelassenheit. Die Wunschfigur bis zu den Ferien? Da kann man schon noch was machen.

Wobei Geschäftsleiterin Manuela Seeger rasch klar stellt: Mal eben irgendwas machen, das bringt nichts. Bei Vitalis schnürt man lieber ein Gesamtpaket mitsamt Trainingsplänen und Ernährungsberatung. Warum? „Es geht doch um einen nachhaltigen Effekt“, so die LMI-Instructorin. Das heißt konkret, wer sich beispielsweise bei einer Wunschfigur-Diät auf Ananas fokussiert, der irritiert seinen Körper – schließlich ist der anderes gewöhnt. Seeger: „Deshalb ist der Jo-Jo-Effekt garantiert!“

Also doch lieber ein ausgewogenes Programm. Aber bis zu den Ferien sind es nur wenige Wochen! Hier empfiehlt der Sportpädagoge Jürgen Schmidt den Einsatz von „Helferlein“ im Rahmen des Gesamtpakets. Die „Slim Belly“-Gürtel oder -Hose sind so eine Hilfe – „das habe ich selbst ausprobiert, als er neu auf dem Markt war.“ Mit Erfolg. Vereinfacht gesagt arbeitet das System mit Luftkammern wie bei einer Wechseldruckmassage, was zu einem höheren Trainingseffekt führt. Wobei das Wort Trainingseffekt an der Stelle zu unterstreichen ist. Gürtel anlegen und vor den Fernseher setzen, das nützt nichts. Man muss schon selbst aktiv sein für den Effekt!